鉅亨網編譯段智恆 2026-04-28 09:00

中國政府罕見介入已完成的跨境併購案。北京當局要求臉書母公司 Meta(META-US)撤銷對人工智慧 (AI) 新創 Manus 約 20 億美元的收購交易，突顯其對科技資本、人才與關鍵技術外流的高度警惕，也為全球科技併購投下新的不確定性。

中國能管到海外交易嗎？Meta併購案成關鍵測試(圖：REUTERS/TPG)

這起交易早在四個月前完成，雙方早已整合。Manus 員工已進駐 Meta 位於新加坡的辦公室，高層也加入其 AI 團隊，原投資人如騰訊 (00700-HK)、真格基金與紅杉系基金也已完成資金回收。中國國家發展和改革委員會(NDRC) 卻於本周突發聲明，要求取消交易，令市場震驚。

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北京強勢出手 已完成交易遭要求撤銷

北京此舉被視為對中國企業「出海」後監管邊界的一次測試。儘管 Manus 已將公司註冊地轉至新加坡，並完成交易，但監管機構仍主張該案涉及中國技術與資本外流，應納入審查範圍。

Meta 回應表示，公司已遵守相關法規，並期待問題能「妥善解決」，但未進一步說明。市場關注的焦點在於，北京是否具備實際手段迫使交易逆轉。

學者指出，此案凸顯中國在 AI 領域的戰略焦慮。部分中國輿論批評，這筆交易等同將重要技術拱手讓給美國企業。過去北京亦曾對企業採取強力干預，例如要求滴滴於美國下市，或在上市前叫停螞蟻集團 IPO。

不過專家普遍認為，此案實際撤銷難度極高。相關技術與資金早已完成轉移，Manus 的程式碼也已整合進 Meta 產品。若要求創辦人與投資人返還資金，恐難改變技術外流的既成事實。

AI 與科技主權成焦點 出海企業面臨更嚴審查

分析指出，北京此舉更可能具有象徵意義，重點在於釋放監管訊號。由於 Meta 在中國幾乎沒有業務，當局對其直接施壓空間有限，可能轉而透過限制 Manus 高層跨境流動或影響其人事安排來施加影響。

與此同時，中國近期已加強對 AI 新創的監管。官方已要求包括月之暗面 (Moonshot AI)、階躍星辰(Stepfun) 等企業，在未經批准前不得接受美國資本投資，並將類似限制擴及字節跳動等大型科技公司。

清華大學研究人員指出，此案是中國首次公開動用已運行約 15 年的外資安全審查機制裁決案件，顯示涉及 AI 等高科技領域的跨境併購，未來將面臨更嚴格審查，特別是可能導致關鍵技術或專利外流的交易。

值得注意的是，此決定發布之際，正值美國總統川普與中國國家主席習近平預計舉行高峰會前夕，雙方預料將討論科技、投資與貿易議題。儘管尚不清楚此案是否會成為談判焦點，但已凸顯 AI 競爭與科技主權議題升溫。