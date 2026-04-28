鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-04-28 22:30

物流巨擘優比速 (UPS)(UPS-US) 周二 (28 日) 美股盤前公布 2026 會計年度第一季 (截至 3/31) 財報，該季獲利優於市場預期，並維持全年營收與獲利展望不變，預期第二季將重返成長軌道。不過，在調整配送網絡與削減亞馬遜 (AMZN-US) 依賴的轉型過程中，不確定性仍高，市場反應偏向保守，股價盤前下跌約 3% 至 4%，反映投資人對未來展望的審慎態度。

優比速第一季調整後每股盈餘為 1.07 美元，高於市場預期的約 1.02 至 1.03 美元；營收為 212 億美元，年減 1.6%，但略優於分析師預估。公司預期 2026 年全年營收將年增 1.2% 至 897 億美元，調整後營業利益率約 9.6%，展望維持不變。

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減少亞馬遜依賴 轉向高毛利業務

優比速近年積極調整業務結構，逐步降低對最大客戶亞馬遜的依賴，並轉向利潤較高的企業客戶，包括資料中心與醫療產業等對高端物流服務需求較高的領域。執行長托梅 (Carol Tome) 表示，隨著高價值貨件占比提升，加上過去數季推動的成本削減措施，公司預期自第二季起營收與獲利將恢復成長。

為配合策略轉型，優比速持續縮減配送網絡規模，關閉與整併部分分揀設施，同時將部分低價值住宅配送外包給美國郵政服務 (USPS)，以降低營運成本。該公司指出，僅第一季就因網絡調整節省約 6 億美元支出。

此外，優比速亦透過自動化與人力調整壓低成本，包括提供員工自願離職方案。不過，在與卡車司機工會達成協議後，買斷人數上限為 7,500 人，整體計畫預估將產生約 12 億美元費用。

成本與政策變數夾擊 市場觀望氣氛升溫

儘管整體財報優於預期，但分析師指出，優比速核心的美國國內業務表現仍不理想，拖累市場信心。該部門第一季調整後營業利益率僅 4%，落在市場預期區間下緣。Evercore ISI 分析師 Jonathan Chappell 指出，該部門利潤與息稅前盈餘表現均低於預期，削弱整體財報亮點。

外部環境亦持續帶來壓力。美國貿易政策反覆，加上燃料價格攀升，使企業與消費支出趨於保守，影響包裹運輸需求。此外，關稅政策變動亦衝擊物流產業，優比速甚至需協助處理部分關稅退費事宜。

另一方面，小額豁免政策 (de minimis) 縮減，也影響與中國相關電商貨量，對優比速與同業形成壓力。該公司同時透過燃料附加費機制，試圖抵銷成本上升帶來的衝擊。