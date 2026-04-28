高盛：因對人工智慧的擔憂 投資人重新思考如何押注美股長期成長
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
高盛在最新的報告中表示，人工智慧可能擾亂美國企業長期成長的擔憂，尤其是在軟體等行業。
這家華爾街券商表示，目前，標普 500 指數的權益價值中，約有 75% 來自未來十年以後的預期利潤 (被稱為「終值」)，這一比例正處於 25 年來的高位，且與「網路泡沫」時期的樂觀情緒高度相似。
投資者對 AI 顛覆性的焦慮，主要源於如 Anthropic 等公司推出的自動化工具，這些工具能處理行銷與數據分析等任務，對傳統軟體供應商構成壓力。
這種焦慮，讓標普 500 軟體與服務指數今年以來已下跌約 17%，原因就在於市場擔心，新興 AI 工具將侵蝕未來的收入增長與利潤空間。
高盛指出，高成長股票對長期增長展望的變化極為敏感。據估計，長期增長預期每下降 1 個百分點，標普 500 企業的總企業價值將減少約 15%，而高成長股的估值跌幅，可能高達 29%，遠高於低成長股 10% 的跌幅。
高盛認為，這場關於 AI 顛覆的爭論與終值的不確定性，預計將持續數個季度，甚至在 AI 採用的後期階段前，都會是市場的長期壓力。
儘管如此，目前僅有 5% 的標普 500 企業在財報會議中討論 5 年後的財務指標。對此，高盛建議企業管理階層應更優先與投資者討論長期展望，以應對當前的市場疑慮。
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