鉅亨網編譯莊閔棻 2026-04-28 16:00

據悉，美國副總統范斯（JD Vance）在多場閉門會議中，多次對美國國防部有關伊朗戰爭的說法提出質疑，並向美國總統川普表達了對關鍵導彈系統可用性的嚴重憂慮，顯示川普戰時內閣內部已出現明顯裂痕。

根據《大西洋月刊》報導，兩位高級政府官員透露，范斯對五角大廈所提供的戰情資訊準確性提出懷疑。

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雖然國防部長赫格塞斯（Peter Hegseth）與參謀長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）多次公開表示美軍武器儲備充足、伊朗軍隊損失慘重，但知情人士指出，五角大廈的樂觀描述「充其量也只是片面的」。

根據內部評估，伊朗目前仍保有約三分之二的空軍戰力、大部分導彈發射能力，以及可在荷姆茲海峽布雷並騷擾船隻的小型快艇部隊。知情人士直言，「這些才是真正的威脅」

顧問雖強調，范斯提出質疑是出於本身判斷，而非直接指控赫格塞斯或凱恩誤導總統，但部分范斯親信私下認為，赫格塞斯的描述已「正面到具有誤導性」，儘管川普也多次呼應這些說法，並宣稱美國關鍵武器儲備「幾乎無限」。

值得注意的是，此次伊朗戰爭已經對美國武器庫存造成嚴峻衝擊。華盛頓智庫戰略與國際研究中心本週指出，美國可能已消耗戰前四種關鍵彈藥儲備的逾半數量。

包括防禦用攔截器，以及戰斧巡航導彈、聯合空對地防區外導彈等進攻性武器的大量使用，已嚴重削弱美國應對未來衝突的能力。

事實上，即便在伊朗戰爭爆發之前，美國軍火庫存便已因生產效率不彰、以及大量援助烏克蘭與以色列而持續縮水。

赫格塞斯的政治盤算

報導分析指出，赫格塞斯的樂觀表態，很大程度上是為了迎合川普。

據悉，五角大廈每天早上 8 時舉行新聞發布會，時間點恰好是川普收看《福斯新聞》的習慣時段。一位川普政府前官員形容，赫格塞斯「豐富的電視從業經驗，讓他非常擅長與川普溝通」。

然而，另一位前官員的評語則更為犀利：「赫格塞斯竭力迎合總統，說他想聽的話。我認為這很危險。」

赫格塞斯本人也被指懷有更大的政治野心，包括未來可能投入總統選戰。例如，他近期接連在全國宗教廣播網及全國步槍協會發表演說，高調倡議宗教滲透政府與公民持槍權利，已明顯逾越歷任國防部長刻意迴避黨派政治的慣例。

范斯與赫格塞斯雖同為伊拉克戰爭退伍軍人，卻從中得出截然相反的結論。赫格塞斯傾向以更強硬的交戰規則為美軍松綁，並吹噓此次對伊行動在首五天內釋放的火力，是 2003 年伊拉克戰爭初期「震懾」轟炸的兩倍。

范斯則一貫認為阿富汗與伊拉克戰爭是錯誤，主張美國應將國內資源置於首位，「這不是我們的戰爭」是他長期以來的一貫立場。

兩人的矛盾更延伸至陸軍部長德里斯科爾。德里斯科爾是范斯的耶魯法學院同窗及政治盟友，與赫格塞斯之間的競爭關係在五角大廈早已公開。

德里斯科爾和赫格塞斯兩人在多項人事任命上衝突不斷，包括陸軍參謀長蘭迪 · 喬治將軍遭解職一事，引發國會山強烈反彈。

停火前景不明 戰局持續膠著

目前伊朗戰爭已陷入代價高昂的僵局，與赫格塞斯早先預測的「迅速決定性勝利」相距甚遠。

雖然川普無限期延長停火協議，但原定的巴基斯坦和談行程因伊朗拒絕派遣談判代表而告吹。

荷姆茲海峽局勢上週也再度升溫，伊朗伊斯蘭革命衛隊首次扣押商船，顯示伊朗軍事實力依然不容小覷。

伊朗每天仍在持續恢復導彈發射設施，據悉停火期間已有約半數裝置重新投入使用。