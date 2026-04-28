鉅亨網編譯莊閔棻 2026-04-28 10:14

伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）週一（27 日）在聖彼得堡與俄羅斯總統普丁會面，此行目的在於爭取莫斯科支持，同時積極推動多方外交斡旋，以期結束與美國及以色列之間的戰爭。

普丁會晤阿拉格齊挺伊朗！俄伊戰略同盟升溫、會談「富有成效」。(圖：REUTERS/TPG)

根據《莫斯科時報》報導，普丁在會談中表示，俄羅斯願意盡一切努力「服務伊朗利益、服務地區各國人民利益，讓和平盡快實現」。

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他並對伊朗人民面對美以攻擊「捍衛獨立與主權」的抗爭精神表達讚揚，這場戰爭迄今已造成伊朗逾三千人罹難。

普丁在俄羅斯國家媒體發表的演講中表示：「俄羅斯與伊朗一樣，都希望繼續保持我們的戰略關係。」

阿拉格齊則表示，伊朗和俄羅斯是戰略夥伴關係，不論發生何種情況，伊俄關係都將持續加強。伊朗人民用勇氣和反抗向全世界證明，他們頂住了美國的攻擊和侵略。他對俄方在伊朗困難之時與伊朗站在一起、予以堅定支持表示感謝。

俄方出席此次會談的高層包括外長拉夫羅夫、克里姆林宮外交政策顧問烏沙科夫，以及軍事情報機構格魯烏（GRU）局長科斯秋科夫。

阿拉格齊在抵達聖彼得堡前，甫結束在阿曼的外交行程。他抵俄後向伊朗媒體表示，對此次與普丁的會面「充滿信心」，認為這將是討論戰局發展、掌握最新局勢的重要契機。

克里姆林宮發言人佩斯科夫亦表示，鑒於「伊朗局勢與中東情勢的持續演變」，此次訪問的重要性「難以估量」。

會談後，阿拉格齊於 27 日表示，他與普丁當天在聖彼得堡與他會見，雙方暢談一個半小時​​，「富有成效」。

他在社群媒體上發文稱，雙方在會見中詳細討論並審視諸多議題，包括伊朗和俄羅斯的雙邊關係和地區問題，以及美國和以色列發起的侵略戰爭等。

此外，雙方也對深化兩國合作提出許多有益的建議。目前，伊俄兩國合作基礎穩固。

阿拉格齊感謝俄方在「這場不平等、不正義的戰爭中」給予伊方支持，並宣布，雙方戰略夥伴關係在新形勢下將繼續加強。

俄羅斯外交部長拉夫羅夫也表示，普丁與阿拉格齊的會見「富有成效且富有建設性」。

和平努力受挫，秘密渠道仍在運作

阿拉格齊本輪外交出訪已走訪阿曼與巴基斯坦，與多方調停官員展開磋商。然而，美國總統川普臨時取消了特使威特科夫與女婿庫什納赴巴基斯坦的訪問行程，和平進程遭遇重大挫折。

儘管如此，外交斡旋並未完全停擺。根據伊朗《法爾斯通訊社》報導，德黑蘭已透過巴基斯坦調停方向美國傳遞「書面訊息」，闡明其核心立場，涉及核議題及荷姆茲海峽等紅線。

美國媒體《Axios》週日（26 日）亦報導，伊朗提出新方案，擬將海峽危機與核談判脫鉤處理，即先重開荷姆茲海峽，核問題談判則另行推遲進行。

俄羅斯是伊朗最重要的戰略夥伴之一，多次譴責美以對伊朗的軍事行動，稱之為「無端武裝侵略」，並堅持各方應以外交手段化解衝突。

2025 年，兩國簽署戰略夥伴協議，涵蓋共同應對威脅的相關條款，但協議並未包含相互防衛義務。

此外，有報導指俄羅斯自今年二月底戰爭爆發以來，已向伊朗提供情報及無人機戰術建議，但克里姆林宮則否認相關說法。