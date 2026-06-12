鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-06-12 15:50

隨著美國總統川普宣稱美伊戰爭即將結束，全球金屬市場迎來強勁反彈。川普表示，雖然和平協議尚未最終敲定，但最快可能在本周末簽署，儘管伊朗方面尚未證實此消息。

據 Axios 報導，美伊談判代表已就協議文本達成一致，預計將延長停火 60 天，並針對伊朗的濃縮鈾庫存問題進行處理。

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此地緣政治的潛在轉機引發了金屬市場的全面上漲。截至上海時間上午 11:38，銅價上漲 1.7% 至每噸 13,712 美元，鋁和鋅也分別上漲 1.2% 與 1.1%。

中國礦業龍頭表現尤為亮眼，紫金礦業在香港股價一度飆升 9.8%，創下 2023 年以來最大單日漲幅；洛陽鉬業漲幅一度超過 14%，江西銅業上漲達 10.6%。

市場分析指出，這場持續超過三個月的衝突若能平息，將為金屬市場帶來極大緩解。除了宏觀環境趨穩外，銅價長期受到人工智慧、電力基礎設施及再生能源投資增長的支撐。

中國國內需求也展現韌性，蘇州創元和合環境資本管理交易經理賈正指出，中國銅庫存持續下降且下游訂單強勁，有助於價格回升至今年早前水準。

此外，北京當局計畫在未來 5 年投入約 2 兆元人民幣 (約 2,950 億美元) 建設全國計算網絡，這項宏大的規劃進一步強化了市場對銅需求的樂觀預期。