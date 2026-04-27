鉅亨網編譯陳韋廷 2026-04-27 08:24

國際油價在周一 (27 日) 亞洲早盤交易時段上漲約 2%，因美伊第二輪和平談判計畫再次陷入僵局，加上伊朗革命衛隊還在荷姆茲海峽附近登船檢查了兩艘貨船，使得這條戰略航道的緊張局勢依然嚴峻。

美伊和談陷僵局+荷姆茲海峽仍處封閉狀態 國際油價漲逾2%(圖:shutterstock)

截至台灣時間周一上午 8 點 23 分，布萊特原油期貨價格上漲 2.2%，一度上漲 2.5% 至每桶 107.97 美元，紐約原油價格也上漲超過 2%，至每桶 96.63 美元。

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美國總統川普上周六 (25 日) 取消了派遣美國特使威科夫和女婿庫許納前往巴基斯坦伊斯蘭馬巴德與伊朗進行談判的計畫。

川普在 Truth Social 上寫道：「浪費太多時間在路上，工作量太大！ 此外，他們的『領導層』內部紛爭不斷，一片混亂。沒人知道誰說了算，包括他們自己，而且，我們掌握著所有籌碼; 他們一無所有！如果他們想談，只需打個電話就行了!!」

伊朗外長阿拉格齊周末期間訪問了伊斯蘭馬巴德，但僅與巴基斯坦官員會面後便離開。

華府智庫「戰略與國際研究中心」中東專案主管 Mona Yacoubian 說：「荷姆茲海峽仍處於嚴重封鎖狀態，通行幾乎中斷，雙方似乎都不想重回全面衝突。 我們現在處於一種進退兩難的僵局。」