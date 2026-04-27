川普怒轟記者「應感到羞恥」！反駁白宮晚宴槍擊案嫌犯宣言：我不是強姦犯、戀童癖

鉅亨網編譯莊閔棻 2026-04-27 13:01

美國總統川普在接受《CBS》新聞節目《60 分鐘》專訪時，因主持人奧唐奈（Norah O"Donnell）引述白宮記者協會晚宴槍擊案嫌疑人的犯案宣言，勃然大怒，當場痛批對方「應該感到羞恥」。

川普反駁白宮晚宴槍擊案嫌犯宣言：我不是強姦犯、戀童癖。(圖：REUTERS/TPG)

根據《每日野獸》報導，上週六（25 日），31 歲加州教師艾倫（Cole Tomas Allen）涉嫌企圖強行闖入正舉行白宮記者協會年度晚宴的華盛頓希爾頓飯店宴會廳現場。

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據報導，艾倫隨身攜帶一把霰彈槍、一把手槍及多把刀具，並在行動前寄了一份宣言給家人，指出「行政部門官員全都是目標。」

專訪中，奧唐奈也進一步向川普引述宣言內容，指嫌犯稱「不再願意讓一名戀童癖者、強姦犯與叛徒的罪行沾染自己的雙手」，並詢問川普的看法。

然而，79 歲的川普聽後大為光火，反斥記者道：「我等著你讀那篇文章呢，我知道你會讀，因為你們都是些糟糕透頂的人。他確實寫了這些，但我不是強姦犯，我沒有強姦任何人。」

隨後，奧唐奈反問川普「你覺得他指的是你嗎？」但話未說完，就被川普打斷了。

川普強調：「我不是戀童癖。你是從某個精神有問題的人那裡讀到這種內容嗎？我被牽扯進一些跟我毫無關係的事情。我已經完全被證明清白了。你另一邊的『那些朋友』，才是那些捲入所謂艾普斯坦或其他事件的人。」

他還進一步表示，奧唐奈應該對自己將這份宣言念出來「感到羞恥」。

《每日野獸》報導指出，川普長期面臨多項性行為不端指控。2023 年，紐約陪審團在民事訴訟中裁定川普性侵女記者卡羅爾（E. Jean Carroll），卡羅爾最終獲判共計 8,800 萬美元賠償。

此外，聯邦調查局（FBI）2019 年曾訪問一名女性，她指控川普在其 13 歲時對其性侵，川普則一貫否認所有指控，且從未遭到刑事起訴。

宴會場地安保形同虛設

此次事件也暴露出嚴重的安全漏洞。嫌犯在宣言中諷刺道，他原以為會遇到「每個角落都有監視器、特勤人員每隔十步一名、金屬探測器無處不在」的嚴密防守，但沒想到「什麼安保都沒有」，自己甚至帶著多件武器走進飯店，且無一人懷疑他。

《每日野獸》執行編輯多爾蒂（Hugh Dougherty）表示，他的房間就在艾倫隔壁，他直指整起事件是「安保災難」，並指出艾倫之所以能帶著拆解過的長槍入住一間總統即將發表演講的飯店是因為「根本沒有人檢查我的行李」。

多爾蒂表示：「我唯一通過檢查站的時候，就是經過那個金屬探測門，而那正是 31 歲的艾倫帶著武器衝過去的同一個地方。」