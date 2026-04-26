鉅亨網編譯莊閔棻 2026-04-26 13:20

隨著美國與伊朗之間的外交斡旋出現重大波折，伊朗最高領袖哈米尼之子穆吉塔巴 · 哈米尼（Mojtaba Khamenei）週六（25 日）晚在社交媒體發文，向「伊朗南邊鄰國」喊話，敦促其認清形勢，作出正確判斷。

根據多家美國媒體報導，美國總統川普週六（25 日）宣布取消美方代表前往巴基斯坦首都伊斯蘭瑪巴德與伊朗會晤的行程，與此同時，伊朗外長阿拉格齊正展開多國穿梭外交，積極尋求終止戰爭的條件。

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穆吉塔巴在官方帳號寫道：「我們仍在等待你們（伊朗南邊鄰國）作出適當回應，以展現彼此間的兄弟情誼與善意。但這種情況只有在你們擺脫那些傲慢的強權時才會發生，他們從不放過任何羞辱你們、剝削你們的機會。」

川普 25 日在社交媒體上宣布，取消美方代表赴巴基斯坦與伊朗會晤的計畫，理由是此行「浪費太多時間在旅途上」。

他同時批評伊朗領導層存在「內部紛爭和混亂」且「掌權者不明」，並強硬表示美方「掌握著所有籌碼」，若伊方有意談判，「直接打電話即可」。

川普此前已向媒體透露，他的特使威特科夫及女婿庫什納原定赴巴基斯坦舉行美伊談判已經取消，並已告知兩人「不用再飛 18 個小時去坐著空談」。

阿拉格齊則於週五（24 日）抵達巴基斯坦，展開巴基斯坦、阿曼、俄羅斯三國訪問行程。據報導，他在與巴基斯坦人員會見時，傳達了伊朗對於「全面結束戰爭、實現和平」協議所需基本條件的立場與主張。

美國白宮則於同日證實威特科夫和庫許納將於 25 日啟程赴巴基斯坦。不過，當時伊朗方面就明確表示，阿拉格齊此行並無與美方會談的安排。

就在美國特使抵達巴基斯坦之前，阿拉格齊 25 日晚離開巴基斯坦，抵達阿曼首都馬斯喀特，繼續其外交行程。據悉，阿拉格齊在結束對阿曼的訪問、前往俄羅斯之前，將再次訪問巴基斯坦。

阿拉格齊抵達阿曼之際，隨行部分代表團成員則已返回伊朗，就終戰相關議題進行內部磋商，並計畫於週日（26 日）晚在伊斯蘭瑪巴德與阿拉格齊重新會合。

伊朗方面指出，阿拉格齊此輪訪問除就雙邊事務及地區形勢進行磋商外，伊方亦將與三國就終止美國和以色列對伊朗的軍事行動、實現地區和平穩定的最新進展交換意見。

納坦雅胡下令：發動「猛烈打擊」

另一方面，以色列總理辦公室週六（25 日）發布聲明證實，以色列總理納坦雅胡已於下令以色列國防軍對黎巴嫩境內的真主黨目標發動「猛烈打擊」。

據黎巴嫩衛生部同日發表的聲明，以軍當天對黎巴嫩南部多處地點發動空襲，造成至少 6 人死亡、17 人受傷。

其中，以軍針對黎南部賓特朱拜勒地區的空襲行動造成 2 人死亡、17 人受傷；另一起針對奈拜提耶地區的攻擊則鎖定一輛卡車及一輛摩托車，共奪走 4 條人命。