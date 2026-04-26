鉅亨網編譯莊閔棻 2026-04-26 14:00

俄羅斯媒體週六（25 日）披露，伊朗新任最高領袖穆吉塔巴 · 哈米尼（Mojtaba Khamenei）傷勢嚴重，目前仍在療養中，但其與俄羅斯總統普丁的首次會晤，可能將於今年 8 月的裏海峰會期間登場。

根據《俄新社》報導，伊朗駐俄羅斯大使卡齊姆 · 賈拉利表示，伊朗並未取消原定於德黑蘭舉辦的裏海峰會，若條件允許，峰會將如期舉行，屆時穆吉塔巴與普丁可能舉行首次正式會晤。

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伊朗總統佩澤希齊揚去年 12 月宣布，裏海峰會預計於 2026 年 8 月 12 日在德黑蘭召開，伊朗、俄羅斯、哈薩克、亞塞拜然等裏海沿岸國家均將出席。

根據《紐約時報》引述多名伊朗高級官員及消息人士，穆吉塔巴目前仍處於康復治療階段。

了解其健康狀況的伊朗官員透露，他在美以聯合空襲中身負重傷，一條腿已歷經三次手術，正等待裝設義肢；一隻手亦接受了手術，功能逐步恢復；臉部與嘴唇嚴重燒傷，導致言語困難，未來還需接受整形手術。

儘管如此，據稱其目前思維敏銳、精神狀態良好。

出於對人身安全的高度顧慮，伊朗官員與穆吉塔巴之間的所有通訊，均以手寫信件為之，並須經由一系列可信賴的信使接力傳遞。

根據報導，在穆吉塔巴療養期間，伊朗國家安全、戰爭與外交等重大決策權，實際上已落入以伊斯蘭革命衛隊總司令瓦希迪為首的革命衛隊高級指揮官及其盟友手中。

曾擔任前總統艾哈邁迪內賈德高級顧問的阿卜杜勒禮薩 · 達瓦里指出，穆吉塔巴 17 歲時即自願投身兩伊戰爭、加入革命衛隊，與眾多現任高級指揮官建立了深厚的終身情誼。

在新任最高領袖的選舉過程中，革命衛隊選擇力挺穆吉塔巴，發揮了舉足輕重的關鍵作用。

據報導，穆吉塔巴的核心密友圈包括已遭暗殺的革命衛隊前情報主管侯賽因 · 塔伊布、現任最高領袖軍事顧問穆赫辛 · 雷扎伊，以及伊朗伊斯蘭議會議長卡利巴夫。