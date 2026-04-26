川普3月狂買債券！175筆交易砸1.61億美元、重押市政債與科技巨頭
鉅亨網編譯莊閔棻
依據美國政府道德辦公室（Office of Government Ethics）公布的申報文件，美國總統川普 3 月份共完成 175 筆金融交易，購入的債券總額至少達 5100 萬美元，涵蓋多個產業領域。
根據《路透》報導，由於申報表僅列出每筆交易的價值區間，而非確切金額，各項買賣的實際數字目前無從得知。
據悉，披露的大多數資產為由各州、縣、市學區以及其他與政府機構或公私合營關係相關的實體所發行的市政債券。
其中 26 筆最大交易，金額介於 100 萬至 500 萬美元之間，主要為市政債或美國國債；但也有兩筆交易為企業債券，分別來自惠好 (WY-US) 與通用汽車 (GM-US) 。
此外，川普也投資了一檔追蹤高收益債券指數的交易所交易基金（ETF）。
在企業債方面，川普的投資橫跨能源、科技、醫療保健與金融服務等產業，發行機構包括星座能源 (CEG-US) 、西方石油 (OXY-US) 、博通 (AVGO-US) 、輝達 (NVDA-US) 、Meta(META-US) 、微軟 (MSFT-US) ，以及華爾街銀行花旗集團 (C-US) 、高盛集團 (GS-US) 、摩根大通銀行 (JPM-US) ，還包括波音 (BA-US) 。
整體而言，川普在各類資產中的債券投資，最高總額約為 1.61 億美元。
- 主動選股績效夯！專家配置一鍵打包
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 白宮晚宴驚傳槍擊！川普遭緊急撤離 槍手開火遭特勤局攔截、拘捕
- 川普突取消美伊談判！批伊朗內鬥混亂、「沒人知道誰說了算」
- 《大賣空》貝瑞看空AI晶片？最新布局曝：豪砸重金開半導體、輝達空單 加碼軟體股
- 伊朗最高領袖傳8月首會普丁！穆吉塔巴重傷內情曝：腿部三度手術、臉部燒傷影響發聲
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告