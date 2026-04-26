鉅亨網新聞中心 2026-04-26 21:50

隨著 2026 年 4 月進入最後一週，全球金融市場正迎來今年最為繁忙且關鍵的時刻。在本週，投資者將同時面對五大央行利率決策、美國第一季 GDP 數據、聯準會 (Fed) 最看重的通膨指標 PCE，以及權重極高的五大科技巨頭財報。

本週操盤筆記：超級央行週及超級財報週登場(圖:shutterstock)

本週操盤筆記 (0426-0502)

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1. 央行超級週：利率維持高位與「停滯性通膨」隱憂

本週全球五大主要央行——聯準會、日本央行、加拿大央行、歐洲央行與英國央行，都將召開政策會議。市場普遍預期各大央行將維持現行利率政策不變，其中聯準會預計會將聯邦基金利率目標區間維持在 3.50%–3.75%。

然而，由於中東衝突引發能源價格飆升 (布蘭特原油價格一度重回每桶 105 美元以上)，全球經濟正面臨顯著的「停滯性通膨 (Stagflation)」風險。S&P Global 的快報 PMI 調查顯示，儘管需求因戰爭衝擊而放緩，但價格增速卻大幅加快，這讓央行陷入兩難：若升息對抗通膨，可能加劇經濟衰退；若降息救經濟，則可能使短期通膨轉變為長期問題。

因此，聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 在 4 月 29 日週三的記者會將是焦點，市場將解讀其對通膨持久性的看法，以及是否會將降息計畫延後至 2026 年下半年。

2. 美國經濟數據

本週發布的數據將提供更清晰的美國經濟全景。美國第一季 GDP 預估成長僅 1.2%，遠低於預期，且 2025 年第四季 GDP 曾被下修至 0.5% 的極低水準，反映經濟放緩跡象。同時，3 月個人消費支出 (PCE) 物價指數預計將反映石油衝擊。由於油價曾衝破每桶 100 美元，克里夫蘭 Fed 預測 headline PCE 通膨率將上升至 3.39%。

此外，4 月 30 日發布的雇傭成本指數 (ECI) 是聯準會評估薪資壓力的重要指標，若數據高於 0.8%，恐將進一步推遲聯準會夏季的降息計畫。

3. 科技巨頭財報：AI 投資與資本支出

在企業財報方面，所謂的「美股七巨頭」中有五家——Alphabet、Amazon、Meta、Microsoft 和 Apple，都將在本週公布業績。目前的市場敘事核心在於：AI 的鉅額資本支出是否已轉化為相應的收入增長。Microsoft、Alphabet 與 Meta 的 2026 年資本支出指南均顯示較去年大幅成長，市場將密切關注其 AI 貨幣化的進度。儘管 S&P 500 指數近期創下新高，且 84% 已公布業績的公司獲利優於預期，但市場廣度已有所惡化，多數普通股表現疲軟。

4. 地緣政治與外部衝擊