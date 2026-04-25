鉅亨網編譯莊閔棻 2026-04-25 15:02

美國與伊朗之間的緊張情勢持續升高。美方計劃於週六（25 日）派遣談判代表前往巴基斯坦，試圖推動停戰進程，但伊朗方面明確表示，無意與美國官員直接會面，雙方僵局依舊難解。

根據《路透》報導，白宮指出，美國總統川普的特使威特科夫（Steve Witkoff）與女婿庫許納（Jared Kushner）預計週六啟程，計劃與伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araqchi）進行會談。

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不過伊朗外交部發言人透過社群平台 X 表示，伊朗當局並未規劃與美方直接對話，而是將透過調解國巴基斯坦傳達立場。

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）則對外表示，伊朗仍有機會與美國達成「良好協議」，前提是須以具體且可驗證方式放棄核武發展。

他強調，伊朗「仍有時間做出正確選擇」。

傳伊朗擬提新方案 美方稱談判出現進展

儘管伊朗拒絕直接會談，川普受訪時透露，伊朗正計劃提出一項符合美方要求的方案，但細節尚不明朗。他也未說明目前實際談判對象為何人，僅表示「正在與掌權者接觸」。

白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）指出，近期已觀察到伊朗方面出現一些進展，並對本週末進一步突破抱持期待。副總統范斯（JD Vance）亦已準備隨時前往巴基斯坦參與談判。

兩週前，包括維特科夫、庫許納、范斯及伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Baqer Qalibaf）、阿拉格齊等在內的多方代表，已於伊斯蘭瑪巴德舉行會談，但未取得實質成果。

據悉，阿拉格齊已於週五抵達巴基斯坦首都伊斯蘭瑪巴德，並與巴基斯坦外長達爾（Ishaq Dar）會晤。

消息人士指出，美方後勤與安全團隊也已進駐當地。

荷姆茲海峽幾近停擺 能源價格飆升

目前美伊衝突已進入第九週，雙方陷入高成本對峙。

伊朗大幅限制荷姆茲海峽通行，而美國則持續封鎖伊朗石油出口。該海峽原本承載全球約五分之一的石油運輸，如今幾近停擺。

最新航運數據顯示，過去 24 小時僅有 5 艘船隻通過該海域，遠低於戰前每日約 130 艘的水準，且未見大型原油超級油輪通行。

在不確定性升高與區域衝突升溫下，國際油價本週大幅上漲，布蘭特原油期貨價格飆升 16%，推升通膨壓力並加劇全球經濟成長疑慮。

區域衝突延燒 停火難掩緊張局勢

另一方面，以色列和黎巴嫩在白宮斡旋下，已將停火協議延長三週，但黎巴嫩南部戰事仍未見明顯降溫。

以色列上月對黎巴嫩南部發動軍事行動，鎖定伊朗支持的真主黨勢力。近期衝突持續，黎巴嫩方面通報以軍空襲造成 6 人死亡，而真主黨則擊落一架以色列無人機。以色列軍方則表示，已擊斃 6 名武裝成員。