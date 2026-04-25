鉅亨網新聞中心 2026-04-25 12:30

菲特林在接受 CNBC 節目《瘋狂金錢》主持人吉姆・克萊默專訪時指出，公司內部多項情境推演顯示，航運中斷後的復原涉及大量複雜作業，包括空載船舶返航、海峽及阿拉伯灣水域全面清障，以及重新調度運力回到既有航線等，整體難度極高。

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自 3 月初伊朗戰爭爆發以來，荷姆茲海峽幾乎全面停運，導致全球能源與石化產業鏈出現嚴重瓶頸。菲特林坦言，市場普遍低估修復所需時間，「局勢不可能在一兩個月內好轉」，整體供應鏈回歸常態恐需數個季度。

作為全球石化龍頭之一，陶氏在本輪衝擊中深刻感受到供需失衡帶來的劇烈變化。菲特林指出，海峽封鎖後，全球約 20% 的原油產能被迫關停，約 50% 的乙烯與聚乙烯產能受到波及。這兩類原料是日常塑膠製品的核心基礎，其供應收縮直接衝擊下游製造。

他進一步說明，全球石化產業對該航道依賴極高，歐美與亞洲生產所需的石腦油約有 40% 需經由荷姆茲海峽運輸。航道中斷導致原料供給迅速收緊，進一步推升化工產品價格。

價格方面，市場已出現明顯飆升趨勢。菲特林透露，3 月產品單價每磅上漲 10 美分，4 月再漲 30 美分，5 月預計還將上漲 20 美分，「如此猛烈的漲價潮，過去十多年從未見過」。

產品價格大幅上揚也反映在公司財報表現上。陶氏於 4 月 23 日公布第一季財報，整體營收維持穩健，虧損幅度低於市場預期。在供給緊縮與價格上行的雙重支撐下，公司股價今年以來已累計上漲約 65%。