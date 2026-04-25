鉅亨網編譯余曉惠 2026-04-25 08:40

超微 (AMD-US) 股價周五 (24 日) 狂飆，市值首度在收盤時突破 5000 億美元大關。

根據道瓊市場數據 (Dow Jones Market Data)，AMD 股價周五終場大漲 14%，收盤市值達 5670 億美元，距離該公司在 2020 年 8 月首度突破 1000 億美元門檻，僅用了不到六年時間。

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4 月迄今，AMD 股價累計上漲 71%，有望創下 2001 年 1 月上漲 78% 以來最佳單月表現。

到周四收盤為止，全美僅 17 家公司市值超過 5000 億美元，包括近期因股價強漲而跨過這個門檻的記憶體大廠美光 (MU-US)。

雖然 AMD 是以圖形處理器 (GPU) 在人工智慧 (AI) 競賽中站穩腳步，但目前顯然更從伺服器中央處理器 (CPU) 的強勁動能中受益。「AI 代理」(Agentic AI) 興起讓運算應用對 CPU 產生龐大需求，甚至開始供應短缺。

英特爾 (INTC-US) 周四盤後公布的財報，進一步證實了 CPU 市場的火熱程度。D.A. Davidson 執行董事 Gil Luria 說：「我們原先預測 CPU 會是下一個主要瓶頸，但英特爾的財報顯示，這已經轉化為顯著的成長動能。」

Luria 周五將 AMD 投資建議評等從「中立」上修至「買進」，理由是 CPU 需求出現結構性成長，且 AMD 在 AI 資料中心建設潮扮演的角色更明確。

由於英特爾第 1 季財報遠勝市場預期，Luria 認為 AMD 預定 5 月 5 日公布的財報將帶來「強大的補漲空間」。此外，由於供不應求情況將將持續，AMD 有機會調漲伺服器 CPU 售價，進而提升毛利率。

摩根士丹利 (Morgan Stanley) 分析師 Joseph Moore 表示，AMD 與英特爾都是 CPU 需求成長的「明顯受益者」，但 AMD 正以產品優勢領先對手。他看好 AMD 最終將在通用型 CPU 市場奪取強大市占，也樂觀看待代號為「Venice」的第六代 EPYC 伺服器處理器。

儘管如此，Moore 指出，伺服器 CPU 並非支撐股價的唯一主軸。由於 AMD 長期營收目標主要圍繞在 GPU，投資人仍將關注 GPU 方面的進展。他特別關注 AMD 即將推出的 Instinct MI455 加速器，該產品將部署於 AMD 與超大雲端服務商 (Hyperscalers) 的多項協議中。