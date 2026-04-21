鉅亨網編譯陳又嘉 2026-04-22 06:10

根據道瓊市場數據，英特爾股價 4 月以來已飆升 50%，有望創下 1980 年有紀錄以來最佳單月表現。

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這波漲勢甚至讓原本持悲觀看法的 BNP Paribas 分析師 David O’Connor 改變立場。雖然尚未轉為看多，但他在周二、公司財報發布前，將英特爾評級由賣出上調至中立。他指出，代理式 AI(agentic AI) 的興起正帶動英特爾伺服器晶片需求強勁成長。

英特爾股價周二上漲 0.9%，逼近 26 年來收盤高點 68.50 美元 (4 月 16 日與 17 日曾觸及)。

O’Connor 認為，英特爾在下一代晶片製程 14A 上的進展，正吸引客戶關注，並有望在 2026 年底至 2027 年初轉化為實際訂單。他表示，14A 的最新進展將是今年股價的關鍵驅動因素。

不過，他補充，若要轉為看多，仍需觀察英特爾在晶圓代工設計方面的進一步進展。

另一方面，HSBC 分析師 Frank Lee 則已轉為看多，將評級由持有上調至買進，並將目標價調升至華爾街最高的 95 美元，意味仍有 44% 的上漲空間。

他認為，在整體晶圓代工產能受限的背景下，英特爾伺服器 CPU 從本季開始具備「改變遊戲規則」的潛力。

Lee 在報告中指出，「我們仍認為伺服器 CPU 業務是短期推升獲利的關鍵催化劑」，且即使近期股價已上漲，這項利多仍尚未完全反映在股價中。

Tigress Financial Partners 分析師 Ivan Feinseth 也重申看多立場，並對即將公布的財報感到樂觀，預期結果可能促使他上調目前 66 美元的 12 個月目標價。

Feinseth 指出，英特爾近期的合作案是推動 4 月股價上漲的重要催化因素，包括月初宣布與 Google 合作開發 AI 資料中心用 CPU，以及回購 Apollo Global Management 在其愛爾蘭晶圓代工合資企業中的持股。

此外，美國政府與輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 去年分別對英特爾投資 89 億美元與 50 億美元，Feinseth 認為這兩者是「企業能擁有的最佳核心投資者」，也讓市場對英特爾前景的看法更加正面。