鉅亨網編譯羅昀玫 2026-04-25 07:50

晶片股全面上漲，帶動 AI 巨頭輝達 (NVDA-US) 週五 (24 日) 股價創下近六個月來首次收盤新高，市值重返 5 兆美元大關，此波行情主要受到英特爾 (INTC-US) 財報優於預期帶動，進一步點燃投資人對半導體產業的樂觀情緒。

輝達創新高 市值重返5兆美元大關 (圖：shutterstock)

輝達股價上週五上漲 4.3%，收在 208 美元以上，創下自去年 10 月底以來新高。隨著股價續強，公司市值再度站上 5 兆美元，顯示資金持續湧入 AI 與高效能運算相關概念股。

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英特爾成為本波行情關鍵推手之一。該公司公布第一季財報優於市場預期，尤其受惠於伺服器 CPU 需求強勁，帶動股價單日大漲 23.6%，收在 82.57 美元，創下自 1987 年以來最佳表現。

值得注意的是，輝達去年曾以每股 23.28 美元價格投資英特爾，隨著股價飆升，相關投資帳面報酬顯著擴大。

市場同時關注晶片大廠之間的合作關係。輝達正與英特爾共同開發多世代資料中心與個人電腦產品，涵蓋企業與雲端市場，雙方策略聯盟被視為推動未來成長的重要動能。

費城半導體指數 (SOX) 上週五上漲 4.3%，連續第 18 個交易日上漲，延續歷史最長連漲紀錄，顯示資金持續集中於 AI 與運算需求相關產業鏈。

Seaport Research 分析師 Jay Goldberg 表示：「這對半導體產業來說是非常驚人的一週。」他指出，從近期財報來看，運算能力供給明顯不足，「人們正在找到更多 AI 應用方式，因此市場上的電腦與晶片都不夠用，所有人都在搶運算資源。」

不過，市場熱度可能無法持續。BTIG 首席市場技術分析師 Jonathan Krinsky 指出：「雖然我們過去多次錯估半導體行情的結束時點，但目前看來，出現明顯回檔的窗口已逐漸逼近。」