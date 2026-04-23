〈財報〉AI需求轉向CPU 英特爾大翻身 Q1營收獲利均高於預期 盤後飆漲20%

鉅亨網編譯許家華 2026-04-24 06:03

英特爾 (INTC-US) 週四 (23 日) 公布第一季財報大幅優於市場預期，帶動股價盤後飆升 20%，顯示這家在人工智慧浪潮中一度落後的晶片大廠，正逐步出現復甦跡象。

（圖：REUTERS/TPG）

截稿前，英特爾週四交易時間收高 2.31%，盤後大漲 20.37%，報每股 80.38 美元。

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英特爾公布，經調整後每股盈餘為 0.29 美元，遠高於市場預估的 0.01 美元；營收達 135.8 億美元，也優於預期的 124.2 億美元。整體營收較去年同期的 126.7 億美元成長 7.2%，結束過去 7 個季度中 5 次年減的疲弱表現。

市場對公司前景亦轉趨樂觀。英特爾預估第二季營收將落在 138 億至 148 億美元區間，高於市場預期的 130.7 億美元；經調整後每股盈餘預估為 0.20 美元，也優於分析師預期的 0.09 美元。

在業務結構方面，資料中心部門成為主要成長動能。該部門營收年增 22% 至 51 億美元，受惠於 AI 需求帶動中央處理器 (CPU) 需求回升。隨著 AI 應用從過去高度依賴圖形處理器 (GPU)，逐步轉向更複雜的代理型運算 (workloads)，CPU 市場出現復甦跡象，為英特爾帶來新的機會。

這一轉變發生在該公司過去幾年落後競爭對手之後。輝達 (NVDA-US) 與超微 (AMD-US) 在 AI 初期憑藉 GPU 技術快速崛起，而英特爾則在該領域動能不足。不過近期 CPU 需求回溫，使公司重新獲得市場關注。

晶圓代工業務方面，英特爾營收年增 16% 至 54 億美元，但主要仍來自自家產品。公司最新 Core Ultra Series 3 處理器已於 1 月進入 PC 市場，而新一代 Xeon 6 + 資料中心處理器則於 3 月推出。Alphabet(GOOGL-US) 已承諾採用多世代英特爾 CPU，用於其資料中心 AI 運算。

製程技術方面，英特爾目前主打 18A 製程節點，並於亞利桑那州新廠量產，但目前主要客戶仍為自身。市場觀察重點轉向未來 14A 製程發展，預計於 2028 年或之後推出。執行長陳立武今年初表示，公司將大力投資 14A 技術。

潛在大客戶方面，特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克透露，計畫在德州奧斯汀的 Terafab 晶片基地採用英特爾 14A 製程生產晶片，應用於電動車、機器人及未來太空資料中心，同時涵蓋 SpaceX 與 xAI 需求。不過 14A 技術仍在開發階段，量產時程仍具不確定性。

儘管營運動能改善，英特爾仍面臨財務壓力。公司第一季淨損擴大至 42.8 億美元，或每股虧損 0.73 美元，高於去年同期的 8.87 億美元虧損 (每股 0.19 美元)。

回顧過去，英特爾在前任執行長 Pat Gelsinger 任內積極推動代工轉型，但因投資過快與需求未及預期，公司於去年進行組織調整，包括裁員 15%、取消德國與波蘭晶圓廠計畫，並將俄亥俄州新廠投產時程延後至 2030 年。管理層亦坦言過去幾年「投資過多且過早」。