鉅亨網編譯許家華 2026-04-25 11:00

美國政府加大對中國人工智慧發展的警戒力道。根據外媒取得的一份外交電報，美國國務院已要求全球各地使領館，向盟友與合作夥伴強調中國企業涉嫌竊取美國 AI 技術的風險，點名包括 DeepSeek 等多家新創公司，並試圖為後續政策行動鋪路。

該電報指出，行動目的在於「警告使用源自美國專有模型蒸餾而來的 AI 系統所帶來的風險」，並為美國政府未來的外交與監管措施建立基礎。所謂「蒸餾」(distillation)，是指利用大型模型輸出訓練較小模型，以降低開發成本並快速推出具競爭力的產品。

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美方認為，部分中國企業透過未授權方式進行模型蒸餾，使其產品在特定測試指標上表現接近原始模型，但成本大幅降低，同時可能移除安全機制與內容約束。電報指出，這類做法不僅削弱技術優勢，也可能帶來安全與價值觀風險。

此次被點名的企業除 DeepSeek 外，還包括 Moonshot AI 與 MiniMax。相關企業與中國駐美使館均未對報導立即回應。中國方面則重申高度重視智慧財產權保護，並稱相關指控「毫無根據」。

值得注意的是，DeepSeek 近期推出一款支援華為晶片架構的新模型預覽版本，顯示中國在 AI 硬體與軟體整合方面正逐步提升自主能力。分析人士指出，隨著美國對先進晶片出口限制收緊，中國企業正加速建立本土替代方案。

此外，OpenAI 亦曾向美國國會警告，DeepSeek 正試圖複製其模型技術，包括 ChatGPT 背後的系統能力，用於自身模型訓練。這使美國政府對技術外流與競爭優勢流失的憂慮進一步升高。

白宮本週亦提出類似指控，顯示相關議題已上升至國家戰略層級。該外交電報並提到，美方已向北京發出正式交涉訊息，要求關切相關問題。

時機上，此舉正值美國總統川普預計訪問中國、與中國領導人習近平會晤前夕。外界認為，該文件可能為雙方會談增添新的摩擦點，並使去年 10 月達成的科技緊張緩和態勢面臨考驗。