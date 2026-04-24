鉅亨網編譯段智恆 2026-04-25 02:30

李斌受訪時指出，輝達車用晶片的毛利率相當高，長期仰賴外部供應將壓縮整體利潤空間。儘管自研晶片前期需投入較高的研發成本，但隨著規模擴大，將有助於提升整體毛利表現，並強化技術自主性。

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蔚來已將旗下晶片部門「神璣」(Shenji) 分拆為獨立公司，未來除支援自家車款外，也不排除對外供應晶片產品。李斌表示，具備奈米級製程的車用晶片以及整車作業系統，將成為公司長期全球競爭力的核心。

他並指出，中國電動車產業的快速崛起，為重塑高端與豪華車市場帶來重大機會，蔚來有望藉此拓展國際市場版圖，成為具全球影響力的高端品牌。