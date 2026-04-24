鉅亨網編譯段智恆
根據《路透》報導，中國電動車品牌蔚來汽車 (NIO-US)(09866-HK) 正加速布局自研晶片，以降低對輝達 (NVDA-US) 的依賴並提升獲利能力。執行長李斌 (William Li) 周五 (24 日) 表示，公司發展自有晶片，目的是讓硬體設計能更貼合自家演算法與感測系統，尤其是在先進駕駛輔助系統 (ADAS) 等人工智慧 (AI) 應用上發揮更高效率。
李斌受訪時指出，輝達車用晶片的毛利率相當高，長期仰賴外部供應將壓縮整體利潤空間。儘管自研晶片前期需投入較高的研發成本，但隨著規模擴大，將有助於提升整體毛利表現，並強化技術自主性。
蔚來已將旗下晶片部門「神璣」(Shenji) 分拆為獨立公司，未來除支援自家車款外，也不排除對外供應晶片產品。李斌表示，具備奈米級製程的車用晶片以及整車作業系統，將成為公司長期全球競爭力的核心。
他並指出，中國電動車產業的快速崛起，為重塑高端與豪華車市場帶來重大機會，蔚來有望藉此拓展國際市場版圖，成為具全球影響力的高端品牌。
市場分析認為，在 AI 與自動駕駛需求快速成長的背景下，車廠加速垂直整合晶片設計能力，已成為產業趨勢。蔚來此舉不僅有助降低對外部供應商依賴，也反映電動車產業競爭正從製造延伸至算力與軟硬體整合層面。
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