〈港股盤後〉騰訊跌3%拖累大盤 恒指小跌 26000得而復失

鉅亨網新聞中心 2026-04-27 16:42

港股主要指數周一 (27 日) 表現分化。恒生指數小幅下跌 0.20%，收報 25,925.55 點，二萬六千點大關得而復失。恒生科技指數上漲 0.77%，收報 4,939.84 點。全日大市成交額達 2516.3 億港元，顯示市場交投依然活躍。

騰訊跌3%拖累大盤 恒指小跌 26000得而復失(圖:shutterstock)

受 DeepSeek V4 發布帶動 AI 國產化預期，以及半導體矽片迎來上行週期的影響，中芯國際與華虹半導體均上漲逾 6%，瀾起科技更是大漲超過 13%。此外，蘋果概念股集體走強，鴻騰精密漲 14.29%，高偉電子漲逾 13%。市場分析指出，除了即將公佈的財報外，蘋果計畫於 2026 年推出折疊屏手機的傳聞也大幅提振了創新預期。

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相比之下，權重股騰訊跌 3% 拖累大盤。有色金屬板塊表現疲軟，靈寶黃金跌逾 3%，主要是受到聯準會官員華許的鷹派發言影響。華許警告，由於能源價格暴漲，通膨可能變得根深蒂固，聯準會或需維持高利率更長時間，直接打壓了市場對年內降息的樂觀預期。

針對後市前景，機構普遍持審慎樂觀且關注結構分化的態度。中信證券認為，財報季後港股基本面預期已調整充分，當前估值具備吸引力，看好 4 至 5 月的估值擴張行情。建議重點關注受惠於國產算力鏈的科技板塊及 AI 商業化應用。

中金公司分析，2026 年市場將呈現「新興產業再通膨」與「傳統經濟類滯脹」並存的格局。雖然 AI 與科技趨勢景氣度強勁，但內需不足仍是現實約束，信用週期結構性分化將加大，企業端受惠於新興產業仍在上行，但居民端因預期偏弱持續走低。