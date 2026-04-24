鉅亨網新聞中心 2026-04-24 16:40

港股主要指數周五 (24 日) 低開高走，恒生指數午後翻紅，截至收盤，恒生指數收漲 0.24%，報 25978.07 點；恒生科技指數收漲 0.75%，報 4902.2 點；國企指數則上漲 0.49%。大市全日成交額達 2367.23 億港元，市場交投活躍。

今日盤面最受矚目的焦點在於半導體板塊的強勢爆發。受全球 CPU 進入漲價通道以及 DeepSeek V4 發佈的刺激，板塊內個股普遍上揚。華虹半導體大漲 15.18%，中芯國際漲幅也達到 10.01%。此外，創新藥概念股持續走強，諾誠健華收漲超 4%。中信證券指出，隨著 2026 年 ASCO 大會日程公布，中國創新藥研發正加速走向國際前列，產業有望迎來價值提升的催化點。

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受美伊局勢不確定性影響，石油股表現活躍，中石油漲幅超過 2%。煤炭板塊也受益於海外供應缺口與油價波動而多數上漲。然而，汽車股跌勢不止，尤其是新能源汽車跌幅明顯，理想汽車與零跑汽車均跌逾 4%，蔚來跌超 3.3%。中原證券分析認為，國內市場表現相對低迷，已將汽車行業投資評級下調至「同步大市」。

針對後市，機構觀點普遍持審慎樂觀態度。國泰海通證券認為，當前地緣風險已逐步緩釋，市場對戰事的定價有望鈍化。其特別看好因 AI 數據中心建設浪潮帶動的電力設備出海機遇，以及具備穩定現金流的消費類 REITs。