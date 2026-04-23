鉅亨網新聞中心 2026-04-24 05:00

歐盟對烏克蘭資金與制裁政策再邁一步。根據多家外媒 22 日報導，歐盟各成員國代表當天正式批准向烏克蘭提供總額 900 億歐元的援助貸款，同時通過對俄羅斯的第 20 輪制裁方案。在此同時，關鍵能源動脈「友誼」輸油管部分恢復運作，為相關政治與經濟協商帶來轉機。

報導指出，歐盟本次批准的 900 億歐元貸款預計將分階段撥付。歐盟委員會負責經濟事務的委員東布羅夫斯基表示，首筆資金最快將於 5 月底或 6 月初發放。今年內預計釋出 450 億歐元，其餘 450 億歐元則將於 2027 年提供。其中，280 億歐元將用於軍事支援，170 億歐元用於烏克蘭一般財政預算，以維持政府運作。

‌



與此同時，第 20 輪對俄制裁雖涵蓋俄軍工複合體、無人機產業及「影子艦隊」，並逐步限制液化天然氣與破冰船相關服務，但原先備受關注的俄羅斯海運石油全面禁令並未立即實施。歐盟成員國僅「原則上」同意該措施，並決定待與七國集團進一步協調後再行推進。此外，制裁亦包括對俄主要煉油廠與能源生產商的資產凍結與業務禁令。

能源供應方面，匈牙利石油和天然氣公司表示，烏克蘭已於 22 日中午起恢復接收經由「友誼」輸油管自白俄羅斯方向輸送的原油。首批石油預計最晚於 24 日抵達匈牙利與斯洛伐克。斯洛伐克副總理兼經濟部長薩科娃也證實，當天早晨已開始對管道烏克蘭段進行加壓與注油，預計 23 日可恢復對斯洛伐克的供應。

烏克蘭外長瑟比加表示，隨著管道修復完成並重新投入運作，歐盟對烏 900 億歐元貸款的「所有障礙都已清除」，但他同時強調，現行對俄制裁仍遠遠不足，呼籲進一步加大力度。外媒分析指出，在美國自 2025 年川普再度就任總統後實際停止對烏援助的背景下，歐盟資金對烏克蘭而言已成為關鍵支柱，目前其財政資源僅足以支撐至今年 6 月。

不過，歐盟內部對相關政策仍存分歧。斯洛伐克總理菲佐表示，在「友誼」輸油管完全恢復之前，斯國不會支持任何有利於烏克蘭的對俄制裁措施。匈牙利方面亦持類似立場，總理歐爾班此前明確指出，在管道恢復輸油前，匈方不會同意歐盟對烏貸款方案。事實上，匈牙利與斯洛伐克先前曾因能源爭端阻撓相關決策。

「友誼」輸油管南線經烏克蘭連接捷克、斯洛伐克與匈牙利，自今年 1 月 27 日起中斷輸送。烏方稱管道遭俄方襲擊破壞，但匈牙利與斯洛伐克對此說法表示質疑，並指控烏克蘭刻意製造「石油封鎖」，影響俄油供應。3 月時，匈牙利更以此為由，在歐盟峰會上阻止對烏貸款通過。

另一方面，俄羅斯計畫自 5 月 1 日起停止透過該管道向德國輸送哈薩克石油的消息，也引發關注。若措施落實，德國能源供應恐面臨進一步不確定性。報導指出，此舉可能導致德國重要能源設施 PCK 煉油廠年加工量減少約 17%，而該廠供應柏林及勃蘭登堡州約九成車輛燃料。目前德國政府與俄羅斯官方尚未對此作出正式回應。