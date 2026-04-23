鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-04-23 20:00

根據最新的 CNBC 全美經濟調查顯示，由於美國民眾對伊朗戰爭的廣泛不滿、高昂的汽油價格以及對經濟的負面預期，美國總統川普的總體與經濟支持度均出現劇烈下滑。

CNBC：伊朗戰爭與高通膨夾擊 川普支持度跌至兩任任期新低(圖:shutterstock)

調查發現，川普的施政滿意度僅剩 40%，較上一季調查下降了 5 個百分點，而不滿意度則攀升至 58%。其淨滿意度跌至 -18，這是他兩屆任期以來的最低紀錄，跌幅之大甚至超過了 2020 年民眾對其處理疫情不滿時的情況。

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雖然核心的 MAGA 選民仍維持 96% 的極高支持度，但在「非 MAGA」的共和黨人中，支持度大幅下滑了 19 個百分點，降至 60%。此外，在共和黨掌控的國會選區中，川普的總體支持度下降了 11 個百分點，這對即將到來的期中選舉構成嚴重威脅。

在經濟事務上，川普的滿意度降至 39%，不滿意度高達 60%。受油價飆升影響，高達 80% 的美國民眾已經改變消費習慣，包括減少旅遊與非必要支出，甚至動用信用卡支付生活必需品。

民眾對其處理通貨膨脹與關稅的方式，普遍持負面看法，僅有「確保南方邊境安全」一項議題獲得 51% 的略高於半數支持。

美國民眾對伊朗戰爭的評價偏向負面，48% 的人表示戰爭讓他們感到「更不安全」。更有 64% 的民眾認為，若考慮到財務成本與汽油價格上漲，這場戰爭並不值得。然而，仍有 53% 的人認同透過戰爭干擾伊朗研發核武是值得的，顯示民眾在國家安全與經濟民生之間存在掙扎。

儘管川普民調走低，但民主黨似乎未能全面收割這些不滿。雖然民眾偏好民主黨控制國會，但對民主黨本身持負面看法的比例仍高達 52%。