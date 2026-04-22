巴基斯坦持續斡旋美伊！川普：第二輪談判最快可能在24日舉行
鉅亨網編譯陳韋廷
外媒最新報導指出，美國總統川普及巴基斯坦知情人士透露，有關美伊舉行第二輪談判的「好消息」最快可能在周五 (24 日) 出爐。
《紐約郵報》報導，美國總統川普表示，未來 36 至 72 小時內「可能」與伊朗舉行和平談判。
另據巴基斯坦方面消息，巴方對伊朗的斡旋取得積極進展，未來「36 至 72 小時內」重啟更多和平談判的可能性重新出現。
上述最新進展公佈的前一天，川普曾宣佈，將延長當前對伊朗的停火期限，直至內部分歧明顯的伊朗領導層拿出一份「統一方案」。
川普周二 (21 日) 在 Truth Social 上發文稱：「我已指示我方軍方繼續實施封鎖，同時在其他所有方面保持戒備與作戰能力，並因此延長停火，直至他們提交方案，談判以某種方式結束為止。」
巴基斯坦一名消息人士透露，在川普發文後的數小時內，巴方持續透過外交管道與伊朗溝通，上述時間範圍正是基於對這一斡旋進程的評估得出。「儘管雙方言辭趨於激烈，但停火仍在持續，這表明雙方均抱有積極意願。雙方均未採取軍事升級行動。」
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