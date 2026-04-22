鉅亨網編譯許家華 2026-04-23 04:33

在美國燃料庫存意外下降與中東局勢升溫雙重影響下，國際油價週三 (22 日) 大幅走高。市場同時受到荷姆茲海峽傳出貨櫃船遭攻擊與扣押的消息刺激，加劇供應中斷疑慮，推動油價連續第二個交易日上漲。

布蘭特 (Brent) 原油期貨收盤上漲 3.43 美元，漲幅 3.48%，報每桶 101.91 美元。

美國西德州中質原油 (WTI) 期貨上漲 3.29 美元，漲幅 3.67%，收於每桶 92.96 美元。

‌



兩大指標油價前一交易日亦已上漲約 3%。盤中 WTI 一度上漲逾 4 美元，顯示市場波動加劇。

美國能源資訊署 (EIA) 數據顯示，截至 4 月 17 日當週，美國原油庫存增加 190 萬桶至 4.657 億桶，但汽油庫存意外大減 460 萬桶至 2.284 億桶，遠高於市場原先預期的減少 150 萬桶；蒸餾油庫存亦下降 340 萬桶至 1.081 億桶，同樣超出預期的減少 250 萬桶。燃料庫存大幅下降，被市場解讀為需求強勁訊號，成為油價上漲的重要推力。

地緣政治風險亦同步升溫。伊朗伊斯蘭革命衛隊海軍在荷姆茲海峽對至少三艘貨櫃船開火，並扣押其中兩艘，伊朗半官方媒體塔斯尼姆通訊社報導稱，此舉是因船隻違反海事規定。該海峽過去承載全球約 20% 的石油與液化天然氣供應，自 2 月底戰事爆發以來，美國與伊朗均對航運實施限制措施，導致通行量大幅下降。

政治層面不確定性亦持續升高。川普日前表示將無限期延長與伊朗的停火協議，但雙方未出席原定於巴基斯坦舉行的和平談判，使停火前景充滿變數。伊朗國會議長兼談判代表穆罕默德 · 巴蓋爾 · 卡利巴夫則指出，在美國持續封鎖伊朗港口的情況下，全面停火缺乏基礎，並強調荷姆茲海峽難以重新開放。

區域衝突亦擴散。真主黨表示已向以色列部隊發射攻擊型無人機，黎巴嫩南部同日亦傳出空襲造成至少 4 人死亡，使原本脆弱的停火局勢進一步惡化。

供應面方面，俄羅斯副總理亞歷山大 · 諾瓦克表示，自 5 月 1 日起，將把原本經「德魯日巴」管線輸往德國的哈薩克石油改道至其他路線，理由為技術與物流調整，並已與哈薩克達成協議。此舉可能進一步影響歐洲能源供應結構。

另一方面，美國財政部長斯科特 · 貝森特宣布，因應荷姆茲海峽封鎖對部分國家造成的能源壓力，將延長對俄羅斯海運石油的制裁豁免 30 天。歐盟亦正在考慮要求成員國建立航空燃料戰略儲備，並依區域需求進行重新分配，以應對潛在短缺風險。