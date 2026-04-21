鉅亨網新聞中心 2026-04-22 02:30

美國總統川普周二 (21 日) 表示，美國正評估與阿拉伯聯合大公國 (UAE) 建立貨幣互換 (Currency Swap) 機制的可能性，以因應伊朗戰事可能對中東經濟與金融體系帶來的衝擊。

川普在接受《CNBC》訪問時指出，該方案「正在考慮中」，並形容阿聯為美國的重要盟友，在當前「非常時期」下，美方願意提供必要協助。

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知情人士透露，阿聯近期已非正式向美方探詢包括貨幣互換在內的潛在金融支援方案，以防戰事進一步惡化。不過相關人士強調，阿聯擁有規模龐大的主權財富基金，整體並不存在美元流動性短缺問題。若最終啟動貨幣互換機制，聯準會 (Fed) 將向阿聯央行提供美元，並持有迪拉姆作為對價，未來再進行反向交易。

報導指出，相關構想已由阿聯央行總裁在近期赴華府期間，向美國財政部與 Fed 官員提出。白宮國家經濟委員會主任哈塞特 (Kevin Hassett) 稍早亦表示，美方對協助阿聯持開放態度，但認為實際啟動的必要性不高。

市場觀察人士認為，此舉更多象徵信心背書，而非緊急救助。彭博經濟學家指出，阿聯尋求與美國建立貨幣互換關係，主要在於提升其在全球央行體系中的地位，類似英國、日本與歐洲央行等已與 Fed 建立常設互換機制的國家，「地位意義可能大於實際資金需求」。

此次討論背景，源於今年 2 月美國與以色列對伊朗發動軍事行動，引發伊朗反擊並波及包括阿聯在內的多個中東國家，期間一度導致荷姆茲海峽封鎖，影響全球能源供應。儘管目前美伊已達成為期兩週的停火協議並持續談判，但局勢仍具高度不確定性。