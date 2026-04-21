鉅亨網編譯莊閔棻 2026-04-21 17:20

隨著美國聯準會（Fed）主席提名人華許（Kevin Warsh）即將於週二（21 日）出席參議院銀行委員會的確認聽證會。外界普遍聚焦於聯準會是否能抵抗美國總統川普的干預，不過《華爾街日報》（WSJ）認為，更值得關注的核心議題在於：華許有意推動聯準會重新贏回其在 21 世紀逐漸流失的獨立性。

報導回顧近代聯準會歷史指出，1990 年代可以說是該行的黃金時期。當時，聯準會前主席沃克（Paul Volcker）與雷根政府攜手成功壓制通膨。

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隨後的葛林斯潘（Alan Greenspan）則延續緊縮路線，遵循一種準價格規則來指導貨幣政策，造就了所謂的「大穩健時期」（Great Moderation）。

不過，這樣的局面在 2000 年代開始動搖。面對網路泡沫破裂與九一一事件衝擊，時任聯準會理事的柏南克（Ben Bernanke）鼓吹通貨緊縮的風險，促使葛林斯潘在景氣已明顯復甦之際，仍將聯邦基金利率長期壓低在 1%，埋下資產泡沫與信用狂潮的禍根，最終釀成次貸危機與房市崩盤。

根據報導，2008 年金融海嘯後，柏南克主導推出量化寬鬆，大幅擴張聯準會資產負債表，使央行深度介入財政政策與資本配置。儘管柏南克當初承諾危機結束後將退出非常規政策，聯準會卻持續擴張職能。

《WSJ》指出，2010 年代經濟成長遲緩，貧富差距擴大；量化寬鬆政策推升股市與房市，資產持有者受益，但薪資階層卻未見同等成長。

2020 年代更爆發 40 年來最嚴重的通膨，實質薪資幾乎原地踏步。對此，聯準會雖非唯一肇因，卻難辭其咎。

根據《WSJ》，華許自 2011 年辭去聯準會理事一職後，長期批評這段時期的政策表現，並發出與要與伯南克、葉倫（Janet Yellen）和鮑爾（Jerome Powell）時代切割的訊號，並讓聯準會回歸 1990 年代的政策紀律，並降低對氣候、種族等政治議題的介入。

他的核心目標之一，是縮減目前高達 6.7 兆美元且持續膨脹的資產負債表。他提出仿效 1951 年「財政部—聯準會協議」的新版本，重新釐清央行與財政部的職能分際，讓貨幣政策回歸本業。

不過，分析認為，鑑於銀行體系目前已習慣超額準備金制度，這項轉變不會太容易。

外界也注意到，華許與現任財政部長貝森特（Scott Bessent）關係良好，雙方協作默契將是推動改革的關鍵。

《WSJ》指出，一旦獲得參議院確認，華許將接手一個充滿挑戰的環境，包括地緣政治衝突、油價衝擊，以及至今仍徘徊在近 3% 的頑固通膨水準。加上川普難以預測的政治壓力，其施政空間勢必受到多方夾擊。