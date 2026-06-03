鉅亨網編譯陳韋廷 2026-06-03 17:30

經濟合作暨發展組織 (OECD) 今 (3) 日發布最新報告警告，美伊戰爭若無法迅速平息，恐將重創全球經濟，並將今年全球經濟成長率估值從去年的 3.4% 下修至 2.8%，並預估 2027 年小幅回升至 3.1%，但前提是能源價格衝擊能在今年中開始緩解。

OECD 首席經濟學家 Stefano Scarpetta 強調，上述預測基於「干擾有時限」的假設，但報告也模擬更嚴峻情境，也就是若海運與能源基礎設施中斷延續至 2027 年，今、明兩年全球經濟成長率恐分別驟降至 2.1% 與 1.8%，部分經濟體將陷入或瀕臨衰退。

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美以伊衝突最直接的衝擊來自能源價格。荷姆海峽封鎖與設施破壞將推高油價，連帶墊高化肥與工業原料成本。

在最壞情境下，全球通膨率將在 2026 年與 2027 年分別額外上升 0.4 與 1.3 個百分點。

Scarpetta 警告，美以伊衝突持續越久，損失越大。屆時失業率將攀升，投資 (含高耗能的 AI 產業) 將顯著減弱，金融市場波動加劇，脆弱的開發中經濟體尤其堪憂，因其能源與糧食支出占比高，且財政與社會安全網有限，難以抵禦衝擊。