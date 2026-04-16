鉅亨網編輯林羿君 2026-04-17 05:00

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）週四 (16 日) 表示，美國對伊朗實施的海上封鎖，只是當前停火期間相對「溫和」的手段之一；若接獲命令，美軍已準備好對伊朗的發電設施與能源產業發動打擊。

赫格塞斯在五角大廈記者會上，與兩名美軍最高層將領一同出席時指出，伊朗在準備與美國展開談判之際，必須審慎做出選擇。他強調，美軍正以「前所未有的戰力與更精準的情報」完成重新部署，並已鎖定伊朗關鍵的軍民兩用基礎設施、剩餘發電能力與能源體系，「我們不希望真的動用這些手段」。

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川普政府週三雖對達成停火協議表示樂觀，但也警告若伊朗持續對抗，將面臨更大的經濟壓力。這項壓力包含週一啟動的封鎖行動，美軍目前已強制攔阻 13 艘船隻折返。川普期望透過封鎖迫使伊朗接受美方開出的終戰條件，包括重新開放荷姆茲海峽。

這條水道承載全球約五分之一的石油與天然氣貿易，川普指稱開放海峽也是下週即將到期的停火協議條件之一。赫格塞斯向伊朗領導層喊話，直指目前的封鎖已是「最客氣的做法」。

美國參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）上將指出，美軍「隨時都能在極短時間內恢復大規模作戰行動」。他指出，美國海軍將追蹤任何懸掛伊朗旗幟的船隻，或試圖對伊朗提供物資支援的船舶。

凱恩表示，任何試圖突破封鎖的船隻都將遭攔截並被警告「若不遵守封鎖，將動用武力」，執法範圍涵蓋伊朗領海與國際水域。目前尚未出現登船檢查的案例。

此外，美軍已擴大封鎖範圍，納入被認定為違禁品的貨物。美國海軍週四發布通告指出，凡被懷疑試圖前往伊朗的船隻，均可能依戰時「登臨與搜查權」接受檢查，無論所在位置皆可能遭到登船、查驗甚至扣押。