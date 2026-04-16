鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-04-17 02:30

綜合外媒周四 (16 日) 報導，Alphabet(GOOGL-US) 旗下 Google 正與美國國防部 (Pentagon) 洽談一項人工智慧 (AI) 合作協議，擬允許五角大廈在機密環境中部署其 Gemini 模型，供「所有合法用途」使用。若協議達成，將象徵 Google 與美軍關係的重大轉變，也可能重塑國防 AI 市場競爭格局。

從拒絕到合作？Google再牽手五角大廈 Gemini將進駐機密系統(圖：REUTERS/TPG)

根據知情人士說法，雙方談判進展順利，Google 同時提出在合約中加入限制條款，避免其 AI 被用於國內大規模監控，或在缺乏適當人類監督下運用於自動化武器系統。不過，外界對這類條款的實際約束力仍存疑，因相關合約通常同時允許「所有合法用途」，使限制效果可能受到稀釋。

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此舉正值 AI 企業與政府合作模式出現分歧之際。先前 AI 公司 Anthropic 因拒絕放寬安全限制，退出與五角大廈的合作並遭排除於國防合約之外，為市場留下空缺。Google 此時積極推進合作，被視為填補該空缺的重要角色，也與 OpenAI 先前與五角大廈簽署的合作模式相呼應。

Google 與美軍的關係過去曾出現波折。2018 年，公司因內部員工反彈，終止參與分析無人機影像的「Project Maven」計畫，引發科技業對 AI 軍事應用的倫理爭議。不過近年來，Google 逐步修復與政府關係，2022 年成立公共部門業務單位，積極拓展聯邦與地方政府市場，並於 2024 年與國防部簽署非機密用途的 AI 合作協議，為此次談判奠定基礎。

在政策面上，Google 亦調整其 AI 使用原則。2025 年初，公司移除過去明確禁止 AI 用於武器與監控的條款，被視為開放更多國防合作空間。知情人士指出，該變動與內部業務拓展策略同步進行，鼓勵團隊積極爭取政府訂單。

儘管 Google 積極布局國防市場，其公共部門業務規模仍相對有限。內部文件顯示，公司目標在 2025 至 2027 年間新增約 60 億美元合約金額，相較 Alphabet 整體營收規模仍屬小部分。同時，Google 在雲端市場亦面臨亞馬遜與微軟激烈競爭，市占率明顯落後。

此次合作除軟體外，也涉及基礎設施擴展。Google 的分散式雲端產品已取得國防部機密認證，但目前可支援高安全運算的基礎設施仍有限，未來可能透過增加 GPU 資源或導入自家 TPU 晶片強化能力。