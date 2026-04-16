鉅亨網編譯許家華 2026-04-17 04:30

人工智慧公司 Anthropic 週四 (16 日) 宣布推出新一代模型 Claude Opus 4.7，強調在性能提升的同時，進一步降低高風險應用的潛在威脅。該公司指出，這款模型雖在整體能力上不及最新的 Claude Mythos Preview，但在軟體工程、指令遵循與實務任務完成等方面表現更佳，為目前最強大的可廣泛使用版本。

Anthropic 表示，Claude Opus 4.7 特別強化了代理式編程 (agentic coding)、跨領域推理、多工具運用及電腦操作等關鍵能力，在多項產業基準測試中均優於今年 2 月推出的前一代 Claude Opus 4.6。新模型同時維持與 4.6 相同的定價，並已全面整合至 Claude 產品線、應用程式介面(API)，以及透過微軟(MSFT-US)、Alphabet(GOOGL-US) 與亞馬遜 (AMZN-US) 等雲端平台提供服務。

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在安全設計方面，Anthropic 刻意降低 Claude Opus 4.7 的網路攻防能力，並導入自動偵測與阻擋機制，可即時攔截涉及違規或高風險資安用途的請求。公司表示，此舉旨在透過實際部署累積經驗，為未來更高階的 Mythos 級模型大規模釋出奠定基礎。

相較之下，Claude Mythos Preview 目前僅限少數企業測試使用，並作為 Anthropic「Project Glasswing」資安計畫的一部分。該模型在網路能力上更為強大，但也因此帶來更高潛在風險。Anthropic 已明確表示，短期內不會將 Mythos Preview 全面開放，而是透過受控環境觀察其實際影響，逐步探索未來商業化路徑。

自 2021 年成立以來，Anthropic 一直將「安全與負責任的 AI」作為核心定位，與 OpenAI 等競爭對手形成差異化策略。隨著生成式 AI 能力快速提升，相關風險亦引發政策與產業高度關注。據了解，「Project Glasswing」已促成美國政府官員、科技企業高層與金融機構主管之間的多場高層會議，聚焦於強大 AI 模型可能帶來的資安與系統性風險。

此外，Anthropic 在模型訓練過程中亦採用「差異化降低」(differentially reduce) 技術，有意識地削弱特定高風險能力，以在性能與安全之間取得平衡。同時，公司也開放資安專業人士透過正式驗證機制申請使用模型，限定於合法的網路安全研究用途。