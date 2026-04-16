鉅亨網編譯段智恆 2026-04-16 23:00

《彭博》周四 (16 日) 報導，Meta Platforms(META-US)宣布調漲旗下 Quest 系列虛擬實境 (VR) 頭戴裝置售價，主因記憶體晶片成本上升，反映人工智慧 (AI) 熱潮帶動供應鏈壓力擴大。此次調價涵蓋入門款與高階機型，顯示硬體成本上行已開始影響消費性電子產品定價。

Meta 表示，Quest 3S 售價將上調 50 美元，其中 128GB 版本調整至 350 美元、256GB 版本為 450 美元；較高階的 Quest 3 則調漲 100 美元至 600 美元。公司指出，隨著高效能 VR 硬體製造成本顯著上升，為維持產品品質與平台服務，必須進行價格調整。

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新價格將自 4 月 19 日起生效，除美國外，英國、歐洲與日本市場亦同步調漲，翻新品價格也將上修。

這波漲價並非個案。隨著 AI 應用推升記憶體需求，全球科技業面臨零組件成本上升與供應鏈吃緊的雙重壓力。蘋果與微軟近期已調高部分筆電售價，三星亦上調部分手機價格，其他 VR 裝置業者則出現延後上市或調整定價的情況。分析指出，AI 帶動的高頻寬記憶體需求正擠壓消費電子供應，使成本壓力逐步轉嫁至終端市場。

儘管 VR 市場成長仍具潛力，Meta 近年策略已有調整跡象。公司 2021 年更名以強調元宇宙布局，但近期硬體部門裁員、部分 VR 遊戲開發終止，以及虛擬社交平台 Horizon Worlds 相關調整，顯示 VR 業務優先順序可能有所下滑。相較之下，智慧眼鏡產品需求表現更為強勁，Meta 亦表示目前不會調整相關產品價格。

不過，Meta 仍強調 VR 是未來運算的重要方向，並承諾持續投入該領域。公司表示，此次價格調整有助於確保長期產品發展與技術投入。市場觀察指出，在成本壓力與需求尚未全面爆發的情況下，VR 裝置短期內仍面臨成長與獲利平衡的挑戰。