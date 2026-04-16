個資成飼料！Google開放Gemini連結個人照片 AI生成邁入「全私域時代」

鉅亨網編譯許家華 2026-04-17 05:30

Alphabet(GOOGL-US) 旗下 Google Gemini 進一步深化個人化應用，週四 (16 日) 宣布將允許用戶把個人照片資料直接連結至聊天機器人，並結合 Nano Banana 影像生成工具，打造更貼近個人生活的 AI 生成體驗。這項新功能建立在公司「Personal Intelligence」架構之上，透過串聯 Google 各項服務，提供更具個人化的回應。

（圖：REUTERS/TPG）

根據公司說明，用戶在選擇加入後，可讓 Nano Banana 直接存取其 Google Photos 中的私人照片，無需手動上傳，即可生成客製化影像。例如，用戶可輸入「創作一張我與家人一起從事最喜愛活動的黏土動畫風格圖片」，系統便能自動生成符合描述的個人化圖像。

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Nano Banana 自去年推出以來即引發市場熱潮，大量用戶上傳個人照片製作數位公仔與創意影像，甚至一度造成基礎設施過載，迫使 Google 限制使用量，以紓解其自研 Tensor 處理器的運算壓力。該功能同時帶動 Gemini 應用程式登上蘋果 (AAPL-US)App Store 下載榜首，超越 ChatGPT 的排名。

此次更新被視為 AI 與個人隱私資料整合的重要里程碑。相較於過去需手動上傳圖片，新功能允許 AI 直接存取用戶完整影像資料庫，使生成內容更精準貼合個人生活情境。不過，Google 強調該功能僅在用戶授權下啟用，且目前僅開放給付費訂閱用戶，預計數日內逐步推出。

在隱私與資料使用方面，Google 表示 Gemini 並不會直接利用用戶的 Google Photos 資料庫進行模型訓練，但會使用「有限資訊」，例如用戶輸入的提示詞與模型回應內容。此外，系統亦可運用照片中已標記的人物資訊，提升生成結果的準確性。

公司指出，這項功能仍屬全新體驗，生成結果未必能在首次嘗試即完全符合用戶期待，可能需要多次調整提示以達理想效果。

從產品布局來看，Google 正積極推動 AI 服務整合。2026 年 1 月推出 Personal Intelligence 功能後，2 月再升級 Nano Banana 2 版本，強化運算速度、文字呈現能力與指令遵循精準度。如今透過與 Gemini 深度整合，顯示公司試圖打造一個以用戶資料為核心、橫跨文字與影像的個人化 AI 生態系。