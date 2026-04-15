鉅亨網編譯羅昀玫 2026-04-15 13:00

《CNBC》分析報導，隨著伊朗戰爭引發的流動性壓力升高，各國央行正從過去大量買進黃金，轉向開始出售。MKS Pamp 金屬策略主管 Nicky Shiels 指出，這波拋售潮主要來自新興市場國家，目的在於穩定匯率與支應能源、國防等支出，短期內黃金賣壓仍可能持續。

金價走勢也反映此一變化。現貨黃金目前約落在每盎司 4,800 美元附近，較今年 1 月高點回落約一成，儘管地緣政治風險升溫，價格仍進入修正區間。市場同時受到美元走強與聯準會 (Fed) 偏鷹立場影響，進一步壓抑金價表現。

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從實際案例來看，土耳其成為今年最明顯的賣方。Metals Focus 數據顯示，其 3 月黃金儲備大幅減少約 131 噸，透過掉期與直接出售方式釋出資金，以穩定里拉走勢。

這一變化備受市場關注，原因在於央行原本是支撐金價的重要力量。

自 2022 年起至 2024 年，全球央行每年購金量均超過 1,000 噸，創下歷史新高，用以對沖通膨與地緣政治風險。不過到了 2025 年，購買量已降至 863 噸，顯示需求動能已開始降溫。

BullionVault 研究主管 Adrian Ash 指出，當初買進黃金是為了應對危機，如今危機發生，黃金自然轉為資金來源。隨著油氣價格、美元與全球借貸成本同步上升，央行提高外匯準備與穩定貨幣的需求更加迫切，短期內黃金賣壓仍可能持續。

不過，多數分析認為這波拋售偏向短期策略調整，而非長期趨勢逆轉。