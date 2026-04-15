鉅亨網編譯羅昀玫
《CNBC》分析報導，隨著伊朗戰爭引發的流動性壓力升高，各國央行正從過去大量買進黃金，轉向開始出售。MKS Pamp 金屬策略主管 Nicky Shiels 指出，這波拋售潮主要來自新興市場國家，目的在於穩定匯率與支應能源、國防等支出，短期內黃金賣壓仍可能持續。
金價走勢也反映此一變化。現貨黃金目前約落在每盎司 4,800 美元附近，較今年 1 月高點回落約一成，儘管地緣政治風險升溫，價格仍進入修正區間。市場同時受到美元走強與聯準會 (Fed) 偏鷹立場影響，進一步壓抑金價表現。
油價上升正對依賴進口能源的經濟體造成壓力，加上匯率波動加劇，使部分央行不得不加大外匯市場干預力道。在此背景下，黃金準備成為重要資金來源。Shiels 指出，一些央行選擇在高檔變現黃金，用於支付能源與國防開支，或支撐本國貨幣。
從實際案例來看，土耳其成為今年最明顯的賣方。Metals Focus 數據顯示，其 3 月黃金儲備大幅減少約 131 噸，透過掉期與直接出售方式釋出資金，以穩定里拉走勢。
俄羅斯與迦納也出現類似動作，分別用於填補財政缺口與增加外匯流動性。波蘭則曾評估出售部分黃金準備，作為國防支出的財源。
這一變化備受市場關注，原因在於央行原本是支撐金價的重要力量。
自 2022 年起至 2024 年，全球央行每年購金量均超過 1,000 噸，創下歷史新高，用以對沖通膨與地緣政治風險。不過到了 2025 年，購買量已降至 863 噸，顯示需求動能已開始降溫。
除了官方部門轉向賣出，投資人行為也出現改變。散戶資金近期撤出黃金市場，加上美債殖利率走高，使不具收益性的黃金吸引力下降，形成雙重壓力，導致金價走弱。
BullionVault 研究主管 Adrian Ash 指出，當初買進黃金是為了應對危機，如今危機發生，黃金自然轉為資金來源。隨著油氣價格、美元與全球借貸成本同步上升，央行提高外匯準備與穩定貨幣的需求更加迫切，短期內黃金賣壓仍可能持續。
不過，多數分析認為這波拋售偏向短期策略調整，而非長期趨勢逆轉。
黃金仍具備流動性高與抗風險特性，在市場動盪時依舊扮演關鍵儲備資產角色。Natixis 資深商品分析師 Bernard Dahdah 稱，中國等主要消費國過去在價格回落時往往進場承接，若金價進一步下跌，市場仍有機會出現支撐力道。
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