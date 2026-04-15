川普就「月球建核反應爐」發布新聯邦指引 相關概念股全面走強

鉅亨網編譯羅昀玫 2026-04-15 11:00

川普政府週二 (14 日) 公布最新聯邦指引，將加速在太空與月球部署核反應爐的計畫，帶動相關概念股全面走強。

月球表面，背景是地球 (圖：shutterstock)

美國總統川普於 2025 年 12 月簽署的行政命令已進入執行階段。新聯邦指引要求聯邦機構與民間企業合作，目標最快於 「2028 年」在地球軌道部署核反應爐，並於「2030 年前」將相關設備送上月球，同時鼓勵多家企業參與，以擴大技術發展與降低成本。

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政策細節顯示，美國太空總署與國防部將啟動核反應爐設計競賽，並要求 NASA 在 30 天內展開太空推進與月球表面核能系統開發計畫。

白宮同時要求能源部在 60 天內評估美國核能產業鏈的生產能力，目標是在五年內具備生產最多四座太空核反應爐的能力。

能源部亦需就反應爐設計、關鍵零組件供應與燃料來源進行全面盤點，並提出補強供應鏈的建議。若商業來源不足，政府將直接提供核燃料，以確保整體計畫順利推進。

受政策激勵，小型模組化反應爐（SMR）概念股同步上漲。Oklo (OKLO-US) 大漲 8.6%，NuScale Power (SMR-US) 上漲約 7%，Nano Nuclear Energy (NNE-US) 上漲約 7.5%。核能與國防承包商 BWX Technologies (BWXT-US) 亦上漲約 2.4%。