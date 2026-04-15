鉅亨網編譯余曉惠 2026-04-15 15:30

標普 500 指數周二 (14 日) 勁揚 1.2%，收在 6,67.38 點，距離 1 月 27 日創下的 6,978.60 點歷史收盤高點僅差 0.2%。目前也略高於 2 月下旬、也就是開戰前不久的水準。

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DataTrek Research 共同創辦人 Nicholas Colas 表示，股市可能已經達到「逃逸速度」，除非油價創下新高，否則標普 500 指數可能不會再回測 3 月的低點。

他指出，投資人密切關注油價，因為油價驟升可能導致經濟衰退，但近期的交易狀態凸顯出市場的樂觀情緒：投資人可能認為，伊朗衝突引發的能源供應中斷可能只是短期的。

Colas 說：「實際上標普 500 指數早在 3 月 30 日、即油價觸頂之前的五個交易日就觸底，這顯示股市當時已看穿這將是暫時性的供應中斷溢價。事實證明這是一個具前瞻性的舉動，因為在那之後，油價開始回落。」

根據 FactSet 數據，西德州中級原油 (WTI) 價格周二下跌 7%，至每桶約 92 美元。

Colas 指出，原油價格在短期內仍可能「緩步走高」，但除非作為美國基準油價的 WTI 再度飆升、並突破每桶 113 美元的多年高點，否則股市可能會「忽視這些波動」。

他援引歷史紀錄支撐自己的論點，認為 1990 年伊拉克入侵科威特引發的波斯灣戰爭，就是觀察油價影響美股估值最接近的類比。

Colas 發現，在波灣戰爭期間，WTI 在 1990 年 10 月 11 日觸及每桶 41.07 美元的高點，標普 500 指數也在同一天觸底。油價在接下來的 11 天內大幅下跌，而且之後幾周仍保持在低於高峰的水準，至於標普 500 指數從未再回測那個低點。