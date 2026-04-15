美封鎖伊朗港口見效：6船遭驅返、荷姆茲海峽逾20商船順利通行
鉅亨網編譯余曉惠
華爾街日報 (WSJ) 周三 (14 日) 報導，美國中央司令部 (Centcom) 表示，在美軍對伊朗港口實施封鎖的首個 24 小時內，尚無任何船隻成功駛離伊朗港口。據悉，共有六艘商船在美軍指示下，被迫調頭返回位於阿曼灣 (Gulf of Oman) 的伊朗港口。
美方指出，目前尚未發生武力攔截行動，且在波斯灣內部執行海上封鎖的可能性較低。
與此同時，荷姆茲海峽的航運狀況有所改善，近期已有超過 20 艘商船順利通過這個關鍵水道，顯示國際貿易流量正緩步回溫。
地緣政治方面，聯合國秘書長古特瑞斯 (António Guterres) 表示，美伊對話有望恢復。沙烏地阿拉伯、埃及、巴基斯坦與土耳其的外長將於本周會晤，討論針對伊朗提出的相關提案。此外，以色列與黎巴嫩罕見展開面對面會談後，均表示同意針對全面和平協議展開直接談判。
美國總統川普近期動作頻頻，不但批評義大利總理反對戰爭的立場，也敦促英國更積極鑽探北海油田。據悉，美方在談判中曾要求德黑蘭當局承諾 20 年內不得提煉濃縮鈾，但川普坦言對此提議「並不滿意」。
伊朗政府發言人預估，這場戰爭對伊朗造成的經濟損失高達 2700 億美元。
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