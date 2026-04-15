鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-04-15 11:06

近日中國民眾在北韓首都平壤偶遇一台來自中國的百萬豪車尊界 S800，車牌非比尋常，僅限核心領導人、黨和國家高階官員的專車使用。

中國百萬豪車尊界S800現身北韓平壤，車牌非比尋常。（圖：快科技）

據《快科技》周二（14 日）報導，從曝光照片看，這輛 S800 並未採用雙拼色，而是比較低調的純黑色，車牌採用和中國燃油車類似的藍底 + 白字方案，不過掛在這輛 S800 上的可不簡單。

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可以清晰看到車牌為「7.27」開頭，核心含義是紀念 1953 年 7 月 27 日韓戰停戰協定簽署日，北韓將這一天定為「祖國解放戰爭勝利日」（戰勝節）。

這種車牌屬北韓最高級別 VIP 特權車牌，僅限核心領導人、黨和國家高階官員（如部長級以上）的專車使用，後面年的數字越小，地位越高。

作為江淮和華為打造的高檔品牌尊界首車，S800 售價區間為人民幣 70.8 萬至 101.8 萬元。

自去年 5 月 S800 上市以來，熱度、銷量居高不下。目前累計交付超過 1.5 萬台，徹底打破中國超豪華轎車領域被國外品牌把控的局面。

該車款 2025 年 12 月交付量達 4,376 台，月增約 104%，位居人民幣 70 萬以上超豪華轎車市場首位，單月銷量幾乎是邁巴赫 S 級的 4 倍，且超過帕拉梅拉、寶馬 7 系與邁巴赫 S 級的銷量總和。