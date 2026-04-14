鉅亨網編譯羅昀玫 2026-04-15 06:36

美國國務卿盧比歐於週二 (14 日) 在美國華府主持以色列與黎巴嫩數十年來首次直接會談，雙方會後皆釋出正面訊號，但是否已形成具體和平框架仍未明朗。

以色列黎巴嫩首輪談判結束 實質共識仍不明朗 (圖：shutterstock)

以色列與黎巴嫩週二展開直接會談，為雙方自 1993 年以來首次正式對話。此次談判由美方主導，地點設於美國國務院，黎巴嫩希望藉此爭取停火，就人道議題進行協商，以色列則強調不會討論停火，將解除真主黨武裝列為核心目標，雙方立場明顯分歧。

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與會人士包括黎巴嫩與以色列駐美大使，以及美國國務卿盧比歐。以黎談判前，美方強調，此次會談屬於高層級且直接的接觸，目的在於因應區域衝突升溫。美國官員指出，以色列目前的對手是真主黨，而非黎巴嫩政府，雙方仍有談判空間。

會談在持續兩個多小時後已結束，美國國務院會後聲明稱，以黎雙方就啟動直接談判的步驟進行了「富有成效的討論」，雙方已就啟動正式談判的步驟進行討論，並同意未來在雙方同意的時間與地點展開進一步對話，但聲明未提及是否達成實質共識。

盧比歐強調，此次會談只是過程的一部分，並非一次性事件。

以色列方面表示，會將會談提出的建議帶回國內評估，並計畫在未來幾週內持續對話，可能仍在華盛頓舉行。

以色列駐美大使 Yechiel Leiter 指出，黎巴嫩政府在會中表態不再受親伊朗勢力影響，認為這為後續談判帶來契機，但對是否停止對黎巴嫩軍事行動未多做說明。

另一方面，黎巴嫩駐美大使 Nada Moawad 則形容會談具建設性，並重申推動停火、協助流離失所者返家以及緩解人道危機的立場。

近期以黎衝突持續擴大，以色列加大對黎巴嫩的軍事行動，真主黨則持續發射火箭回應，雙方在南部地區交戰激烈，黎巴嫩官方指出，相關衝突已造成超過 2,000 人死亡，並導致約 120 萬人被迫離開家園。

真主黨對談判表達強烈反對，批評相關對話形同對美國與以色列讓步，並明確表示不會承認或遵守任何在華府達成的協議。該立場也使談判前景增添不確定性。