鉅亨網新聞中心 2026-04-14 14:05

美國總統川普日前宣布將立即著手封鎖荷姆茲海峽，並清除伊朗在該水道佈設的水雷。這項突如其來的「封鎖牌」象徵著美國對伊政策的重大轉變，從要求伊朗維持航道開放，轉為主動掌控「關門權」。專家分析，白宮此舉背後隱含著奪取戰略水道主導權與實施徹底經濟封鎖的雙重目標。

川普為何此時封鎖荷姆茲？看準伊朗海軍削弱、美油出口激增的黃金時機。(圖:shutterstock)

川普政府選在此時出手，主因在於目前的軍事風險與國內政治壓力相對較低。隨著先前 40 餘天的戰事削弱了伊朗的海上防禦能力，美方認為封鎖海峽的抗力已顯著下降。

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相較於發動大規模地面進攻或持續轟炸，封鎖行動不僅操作性更高，對國內反戰輿論的衝擊也較小，被視為一種成本較低且政治上更為明智的選項。

此外，在全球能源價格波動之際，身為產油大國的美國，也試圖藉此機會推銷自家石油，從中獲取經濟利益。

然而，這劑被視為解決困局的「速效解藥」，在現實執行中恐怕難以如願。在經濟層面，雖然封鎖海峽能打擊伊朗的石油出口，但短期內更可能導致國際油價飆升，反過來推高美國國內通膨。且伊朗擁有漫長的陸地邊境，單靠海上封鎖難以徹底切斷物資流動。

在軍事上，儘管美國擁有強大海軍，但要長期控制此一狹長水道，需投入至少兩個航母打擊群及大量艦艇，後勤壓力龐大。

更關鍵的是，伊朗伊斯蘭革命衛隊海軍仍保有大量小型艇與無人機等反制實力，美軍想要在短時間內徹底消除威脅並非易事。