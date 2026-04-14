鉅亨網編譯余曉惠 2026-04-14 13:51

知情官員透露，沙國正敦促美國放棄封鎖荷姆茲海峽並重返談判桌，理由是美國總統川普的封鎖行動可能導致伊朗加劇報復力道，進而干擾紅海等重要的航運路線，凸顯美國試圖強行恢復運輸正面臨侷限。

美伊周末談判破局之後，美國已從周一 (13 日) 展開封鎖海峽的行動。雖然川普的封鎖行動目的在對伊朗經濟加強施壓，但官員指出，沙烏地阿拉伯已發出警告，伊朗可能會採取報復行動，關閉曼德海峽(Bab al-Mandeb)。

‌



曼德海峽是紅海的一個瓶頸要點，對沙國剩餘的石油出口至關重要。

伊朗在戰爭之初封鎖荷姆茲海峽，切斷每日約 1300 萬桶的石油出口，導致原油期貨價格升破每桶 100 美元。

儘管深具戰略意義的荷姆茲海峽遭到封鎖，沙烏地阿拉伯最近仍透過輸油管讓原油穿越沙漠、輸往紅海，藉此讓石油出口恢復到戰前每日約 700 萬桶的水準。如果紅海的出口路線也被關閉，沙國石油出口將面臨風險。

原因在於，伊朗在葉門的胡塞武裝組織 (Houthi) 盟友控制著曼德海峽附近漫長的海岸線，而且在先前的加薩走廊戰爭期間，曾嚴重干擾紅海航運。

阿拉伯官員表示，伊朗正向胡塞組織施壓，要求再次關閉紅海水道。

華盛頓政策研究機構「新美國」(New America) 的葉門專家兼研究員 Adam Baron 說：「如果伊朗確實想關閉曼德海峽，胡塞武裝是顯而易見的合作夥伴，而他們對加薩衝突的反應，已證明他們具備這樣的能力。」

中東官員透露，包括沙烏地阿拉伯在內的許多國家都敦促美國透過談判解決問題，並正設法重啟對話。官員透露，儘管雙方公開立場強硬，但兩方仍積極與調停者接觸，若雙方都能展現足夠的彈性，有機會再次談判。

曼德海峽是葉門與非洲之角之間的一條狹窄通道，連接紅海與印度洋，這條被稱為「淚之門」的海峽通往蘇伊士運河，是亞歐航運最重要的通路之一。

在美以開戰幾天後，沙國就將大部分從波斯灣 Ras Tanura 設施出口的原油轉向紅海的延布 (Yanbu) 港。

根據美國能源資訊局 (EIA) 數據，在加薩戰爭之前，每日有 930 萬桶石油及油品通過曼德海峽。在胡塞武裝開始對該門戶附近的船隻發動攻擊後，通過規模減少一半。

伊朗外交政策顧問 Ali Akbar Velayati 本月初曾表示，伊朗看待曼德海峽「就像看待荷姆茲海峽一樣」，如果白宮考慮「重複愚蠢的錯誤」，將很快意識到全球能源與貿易的流動只需要一個訊號，就可以被打斷」。

沙國能源官員透露，已獲得胡塞武裝的承諾，不會攻擊沙國或沙國經過曼德海峽的船隻。但阿拉伯官員表示，沙國已告知美國局勢仍有變數，若伊朗姿態升級，胡塞武裝可能會有更積極的行動，例如也可能開始對過境船隻徵收費用。