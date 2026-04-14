鉅亨網編譯余曉惠 2026-04-15 07:45

華爾街日報 (WSJ) 周三 (14 日) 引述兩名美國官員說法報導，在美國封鎖伊朗港口之後，過去 24 小時內已有超過 20 艘商船通過荷姆茲，顯示儘管目前的商業航運量只有戰前的一小部分，但通過這個關鍵水道的船隻流量已有所改善。

美封鎖伊朗港口首日 荷姆茲海峽逾20商船通行、流量現曙光 (圖:Shutterstock)

美國與伊朗上周末在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德 (Islamabad) 的談判未能達成協議後，美國總統川普宣布，從格林威治標準時間周一 (13 日)14 時(台灣時間 13 日晚間 10 時) 起，開始封鎖伊朗的所有港口，但不是往來伊朗的船隻，都可獲准自由通行荷姆茲海峽。

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官員透露，在過去 24 小時內穿梭荷姆茲海峽的船隻，包括進出波斯灣的貨輪、貨櫃船及油輪。部分船隻選擇關閉轉發器航行，以降低遭受伊朗攻擊的風險。

戰爭期間，由於伊朗攻擊的威脅與水雷風險，大多數船隻對通過這條狹窄水道望而卻步。