鉅亨網編譯羅昀玫 2026-04-14 07:10

美國總統川普週一 (13 日) 荷姆茲海峽通行船隻數量明顯回升，顯示美軍封鎖行動對航運秩序產生影響。川普在社群平台發文指出，前一日共有 34 艘船隻通過該水道，為伊朗關閉海峽以來單日最高紀錄。

川普發文稱前一天 (12 日) 有 34 艘船通過荷姆茲海峽後，油價週一自每桶 100 美元的水平回落。布蘭特原油收盤維持在每桶約 98 美元附近，西德州原油期貨則漲 1.4%，報每桶 97.94 美元，市場將美方封鎖行動視為談判策略，使油價未進一步急升。

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川普表示，該數據顯示在近期封鎖措施下，荷姆茲海峽海峽航運正逐步恢復。他指出，這是自伊朗啟動相關限制措施以來，單日通行量最高的一天。

美國於 4 月 13 日正式啟動對伊朗港口相關航運的封鎖行動，動員超過 15 艘軍艦，包括航空母艦與飛彈驅逐艦。

市場解讀，船舶通行量回升，反映美方軍事部署在伊朗揚言干擾航運的情況下，仍對維持航道運作發揮一定效果。

荷姆茲海峽為全球能源運輸關鍵樞紐，約承載全球兩成原油貿易。先前在美伊戰爭升溫與通行受限期間，船舶流量曾大幅下滑，甚至一度降至正常水準的一成以下。本次通行量回升，被視為航運活動從近乎停滯狀態回溫的重要訊號。

此次封鎖行動背景，來自美國與伊朗在巴基斯坦伊斯蘭馬巴德舉行的談判破局。伊朗拒絕美方多項要求，包括停止鈾濃縮、拆除核設施、終止對區域武裝勢力的支持，以及全面恢復海峽通行。

美國副總統范斯 (JD Vance) 表示，談判破裂對伊朗影響更為不利。川普則重申，伊朗不會擁有核武，並強調美軍已進入全面戒備狀態。