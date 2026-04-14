美伊戰事引爆油氣危機 各國急轉彎「抄中國能源作業」

鉅亨網新聞中心 2026-04-14 16:20

美伊談判破裂，荷姆茲海峽再度中斷，全球原油供應面臨嚴峻衝擊，也讓長期依賴中東能源的各國集體警醒。隨著油氣價格飆升，英國、法國、韓國、日本與德國紛紛加速推出清潔能源政策，核心邏輯與實施路徑，被外界視為正全面「抄中國作業」，效仿中國堅持數十年的能源自主與綠色轉型戰略。

伊朗戰事引爆油氣危機 各國急轉彎「抄中國能源作業」。(圖:shutterstock)

這波轉型浪潮中，英國展現了前所未有的決心，為降低離岸風電成本，宣布取消 33 項相關產品的進口關稅，推翻過往保護本土產業鏈的政策。法國則緊隨其後，一口氣釋出 10 吉瓦的離岸風電招標計畫，旨在加速擺脫對進口化石燃料的依賴。

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韓國作為能源對外依存度高達 94% 的國家，更推出激進政策，計畫在 4 年內將再生能源發電佔比翻倍。此外，歐盟與日本也開始反思過往的「棄核」錯誤，紛紛設立專項基金或重啟核電廠，試圖彌補能源結構的短板。

儘管各國細節側重不同，但本質上皆從過往的「效率優先」轉向中國倡導的「安全優先」。幾十年前，中國便看清油氣過度依賴進口的風險，堅定推動以風電、光電為核心的能源自主戰略。

如今，中國風光發電裝機容量已首度超越火電，證明了這條路徑的可行性。其他國家目前採取的「政府引導＋市場運作」模式、設定明確中長期目標以及投入專案補助，皆與中國多年來的實踐如出一轍。

然而，中國的「標準答案」並非朝夕可成。相較於西方國家過去在政策上的反覆與動搖，中國展現了極強的戰略定力，並建立起全球最完整的風、光、儲全產業鏈。這種自主可控的成本優勢，讓中國企業在這一波全球能源轉型潮中迎來歷史性機遇。

數據顯示，2025 年中國風電企業海外裝機量呈現爆發式成長，新能源汽車出口量更是翻倍激增，在曼谷國際車展等重要市場中，中國品牌已展現出壓倒性的競爭力。