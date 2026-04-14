鉅亨網編譯陳又嘉 2026-04-14 13:00

《CNBC》報導，國際油價周二 (14 日) 下跌，交易員一方面評估美國對伊朗航運實施封鎖的影響，另一方面也關注華府與德黑蘭仍可能持續和平談判的跡象。

美國 5 月交割的原油期貨下跌逾 2%，報每桶 96.91 美元；布蘭特原油 6 月期貨則下跌 1.88%，至每桶 97.49 美元。

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美國副總統范斯 (JD Vance) 周一表示，在周末談判未取得突破後，美伊和平進程的下一步取決於德黑蘭。

他在接受《福斯新聞》訪問時表示，「是否會有進一步對話、最終能否達成協議，我認為關鍵在於伊朗，因為我們已經提出了許多方案。」

他也指出，只要伊朗在美方提出的條件上做出回應，特別是在核計畫方面，協議將可能對雙方都有利。

與此同時，美國已於周一開始對波斯灣的伊朗港口實施「封鎖」。美國總統川普周日已表示將封鎖荷姆茲海峽，在為期兩周的停火後，情勢明顯升級。

美國中央司令部隨後表示，相關措施僅適用於進出伊朗港口及沿海區域的船隻。

美國中央司令部隨後表示，相關措施僅適用於進出伊朗港口及沿海區域的船隻。

澳洲聯邦銀行分析師 Vivek Dhar 指出，這項封鎖「直接威脅」伊朗經由荷姆茲海峽 (Strait of Hormu) 的石油出口，該出口量上個月約為每日 170 萬桶。