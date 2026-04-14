search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

美股

美伊有望重啟談判！銅價飆逾一個月新高 鋁價續徘徊四年高點之上

鉅亨網編譯陳韋廷

銅價今 (14) 日攀漲至一個多月以來的最高水準，其他工業金屬價格也走漲，市場樂觀預期美國和伊朗將重啟和平談判。

cover image of news article
美伊有望重啟談判！銅價飆逾一個月新高 鋁價續徘徊四年高點之上(圖:shutterstock)

台灣時間今日上午 10:18，倫敦金屬交易所 (LME) 期銅價格走漲 0.4% 至每噸 13107.50 美元，一度漲高至 13162 美元，創 3 月 10 日來新高。鋁價亦上漲 0.3% 至每噸 3617.50 美元。


美國總統川普表示，伊朗已針對潛在和平談判與美國進行接觸，儘管美國已開始對荷姆茲海峽實施海上封鎖，德黑蘭仍為進一步對話敞開大門，但由於存在局勢升級的風險，投資人仍對市場再次波動保持警惕。

自 2 月 28 日美以伊衝突爆發以來，工業金屬價格一直劇烈波動。 最初，市場擔憂能源成本飆升和經濟增長受阻，之後隨著衝突可能接近尾聲的跡象出現，價格有所回升。

本周，由於美國封鎖導致供應進一步中斷，鋁價飆升至四年新高，因中東地區佔全球鋁產量約 9%。

蘇州創元和贏資本管理交易經理 Jia Zheng 表示，投資人已經將宏觀危機緩解的預期反映在價格中，這很可能是一場持久的拉鋸戰，類似於俄烏衝突，對市場的影響將逐漸減弱。


文章標籤

倫敦金屬交易所銅價美伊戰爭談判巴基斯坦川普封鎖荷姆茲海峽工業金屬

相關行情

台股首頁我要存股
倫敦銅(現貨)12996.39+1.38%
倫敦鋁(現貨)3686.9+3.41%
倫敦銅(期貨3月)13053.5+1.62%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty