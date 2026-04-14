鉅亨網編譯陳韋廷 2026-04-14 11:10

銅價今 (14) 日攀漲至一個多月以來的最高水準，其他工業金屬價格也走漲，市場樂觀預期美國和伊朗將重啟和平談判。

美伊有望重啟談判！銅價飆逾一個月新高 鋁價續徘徊四年高點之上(圖:shutterstock)

台灣時間今日上午 10:18，倫敦金屬交易所 (LME) 期銅價格走漲 0.4% 至每噸 13107.50 美元，一度漲高至 13162 美元，創 3 月 10 日來新高。鋁價亦上漲 0.3% 至每噸 3617.50 美元。

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美國總統川普表示，伊朗已針對潛在和平談判與美國進行接觸，儘管美國已開始對荷姆茲海峽實施海上封鎖，德黑蘭仍為進一步對話敞開大門，但由於存在局勢升級的風險，投資人仍對市場再次波動保持警惕。

自 2 月 28 日美以伊衝突爆發以來，工業金屬價格一直劇烈波動。 最初，市場擔憂能源成本飆升和經濟增長受阻，之後隨著衝突可能接近尾聲的跡象出現，價格有所回升。

本周，由於美國封鎖導致供應進一步中斷，鋁價飆升至四年新高，因中東地區佔全球鋁產量約 9%。