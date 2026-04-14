伊朗軍方最新表態 稱堅決落實「控制荷姆茲海峽永久機制」
鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電
伊朗武裝部隊哈塔姆安比亞中央總部發言人周一（13 日）表示，鑑於敵方對伊朗國家安全的威脅依然存在，伊朗將堅決落實「控制荷姆茲海峽永久機制」。
伊朗武裝部隊哈塔姆安比亞中央總部發言人說，美國對國際水域船舶航行的限制是犯罪行為，是海盜行徑。波斯灣和阿曼海港口的安全要嘛屬於所有人，要嘛不屬於任何人。如果伊朗在波斯灣和阿曼海的港口安全受到威脅，那麼波斯灣和阿曼海的任何港口都不會安全。
伊朗武裝部隊哈塔姆安比亞中央總部發言人稱，敵方船隻現在和將來都無權通過荷姆茲海峽，其他船隻將繼續獲准通過海峽，但必須遵守伊朗武裝部隊的規定。
據《美聯社》、《BBC》等外媒報導，美國總統川普周一在白宮表示，美軍已經開始封鎖伊朗。他稱美國「不能讓一個國家敲詐勒索全世界」。
川普表示，美國不使用荷姆茲海峽，美國有自己的石油和天然氣。
此外，川普稱伊朗希望達成協議，「我可以告訴你，對方已經打來電話。今天早上對的人、合適的人選已經給我方打了電話，希望達成協議。」
但川普並未說明來電者是誰，也未透露通話內容。
川普堅稱，美國不會同意任何允許伊朗擁有核武的協議。
在美伊談判破裂後，川普周日宣布已下令美國海軍封鎖荷姆茲海峽。美國中央司令部當天發表聲明，稱根據總統公告，美國中央司令部部隊將於美國東部時間 4 月 13 日上午 10 時起，封鎖所有進出伊朗港口的海上交通。
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