鉅亨網編譯余曉惠 2026-04-14 15:30

兩名知情人士周一 (13 日) 表示，聯準會 (Fed) 主席提名人華許 (Kevin Warsh) 已向參議院提交必要文件，使華許距離參議院的提名聽證會又邁進一步。

Fed接班倒數！華許聽證會最快下周舉行 川普政府力拚5月中就職 (圖:Reuters/TPG)

有關華許的提名確認聽證會原定本周舉行，但因文件延誤而被迫推遲。華許的妻子為雅詩蘭黛 (Estée Lauder) 繼承人珍 · 蘭黛 (Jane Lauder)，根據《富比士雜誌》(Forbes) 預估，她的淨資產達 19 億美元。

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知情人士指出，參議院還需收到華許對參議院銀行委員會問題清單的回覆。一收到該問卷，參議院便可正式發布聽證會通知，預料最快下周舉行。

然而華許能否通過參議院全體投票仍不明朗。北卡羅來納州共和黨籍參議員 Thom Tillis 表示，在針對現任 Fed 主席鮑爾的聯邦刑事調查結案前，他將繼續阻撓華許的提名案。提里斯同時也是參議院銀行委員會的成員。