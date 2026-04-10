鉅亨網編譯余曉惠 2026-04-10 14:47

知情人士周四 (9 日) 透露，聯準會 (Fed) 主席候選人華許 (Kevin Warsh) 原定下周四舉行的提名聽證會已經延期，但預料很快就會擇日召開。

華許接掌Fed聽證會延期！豪門妻身價19億美元 財務申報複雜成阻礙 (圖:Reuters/TPG)

華許原定於下周四 (16 日) 出席參議院銀行委員會的聽證會，根據委員會規定，舉行聽證會前須有一周的通知期，且小組需先收集獲提名人的各項文件，包括財務披露報告。三名熟悉參議院流程的人士指出，銀行委員會至今尚未收到華許的申報文件。

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參院銀行委員會發布正式通知的截止日為本周四，到目前為止尚未發布通知。

華許的財務申報資料可能異常複雜。他的妻子是雅詩蘭黛 (Estée Lauder) 化妝品集團繼承人珍 · 蘭黛 (Jane Lauder)，據《富比士》(Forbes) 估算，她的身價達 19 億美元。

早在華許 2006 年獲提名擔任 Fed 理事時，當時申報的財務資料涵蓋將近 1200 項資產，其中絕大部分由妻子持有。自 2011 年離開 Fed 後，華許在投資大亨朱肯米勒 (Stanley Druckenmiller) 的家族辦公室任職 15 年，負責領導對 Palantir(PTLR-US) 等科技公司的創業投資。

美國總統川普於 1 月宣布提名華許，接替任期將於 5 月 15 日屆滿的現任主席鮑爾。美國國家經濟會議 (NEC) 主席哈塞特 (Kevin Hassett) 周四接受福斯財經網採訪時表示，他「非常有信心」華許能在鮑爾任期結束前就職。

儘管川普政府對華許的任命案表示樂觀，但在參議員 Thom Tillis 解除杯葛之前，華許的提名案恐怕難以在聽證會後取得實質進展。

Tillis 目前拒絕為任何 Fed 官員提名人投下贊成票，除非司法部撤銷對鮑爾的刑事調查。Tillis 與鮑爾都主張司法部出於政治動機而啟動調查，藉此削弱 Fed 的獨立性。